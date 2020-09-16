妓女變嗜血祭司！活人獻祭「掏心飲血」　阿茲特克血祭揭密

▲墨西哥警方調查了妓女女祭司邪教的山區周邊，發現了12個人的屍骨遺骸。（圖／AP）

圖、文／CTWANT

阿茲特克（Aztec）文明，這個出現在14世紀至16世紀的墨西哥古文明歷史，最為人熟知的就是活人祭祀，獻祭者會被放置在石頭平台上，被大祭司切開腹部，掏出依然跳動的心臟，作為祭品獻給太陽神維齊洛波奇特利(Huitzilopochtli)。

這種幾千年前的歷史卻在20世紀的墨西哥再度發生！這位被稱為「妓女女祭司」的瑪格達萊娜索利斯(Magdalena Solís)女魔頭，夥同始作俑者埃爾南德斯兄弟，以阿茲克特女神的化身自居，蠱惑無知村民，同時為了滿足個人對權力的慾望和追隨者的控制，她竟對這些異議者「開膛掏心、飲血」！

在1930年至1940年間，生於墨西哥蒙特雷的瑪格達萊娜家境貧苦，年輕時是一名妓女，她的皮條客正是她的兄長亞力薩(Eleazar)，但桑托斯(Santos)和凱耶丹諾埃爾南德斯(Cayetano Hernandez)的出現，卻改變了她的命運。

▲20世紀的墨西哥出現一位「妓女女祭司」，自稱「印加女神」轉世，竟推崇活人獻祭。（圖／Reuters）

這對兄弟檔在60年代遊走墨西哥行騙，1962年年底，他們到了芳草地村落（Yerba Buena），計劃詐騙村民。這項詐騙相當很簡單，這對兄弟告訴村民，他們是被流放的印加神明先知，只要村民們對他們絕對忠誠，就能獲得繁榮。對於芳草地這個位在墨西哥東北部、沒有電力和電話、人口只有50人的貧瘠地區，加上多數是目不識丁的村民，就這麼相信了這對兄弟的說法。

埃爾南德斯兄弟將這些追隨者帶到附近山裡縱慾狂歡，男男女女被當作性奴囚禁在山洞內，以示對「所謂的神明」展現敬意，但是時間一久，村民們也似乎察覺出端倪，甚至變得不耐煩，這對兄弟檔藉故前往蒙特雷尋求協助，就在那裡，他們遇到了索利斯兄妹，並招募他們假冒成村民們期待已久的印加神明。

4名騙徒一起回到當地並精心策畫一場戲劇性的登場，一進山洞，埃爾南德斯兄弟就開始進行敬神儀式，分散村民們的注意力，下一秒，瑪格達萊娜就從事先準備好的煙幕中現身。埃爾南德斯兄弟戲劇性的「演出」對神明的敬畏，並聲稱瑪格達萊娜是神秘的「印加女神」轉世化身。

瑪格達萊娜宣稱自己是日月星辰之母科亞特利庫埃(Coatlicue)的化身，村民們當下都被唬住了！這時，這位蒙特雷的年輕妓女，首次感到擁有權力的快感。沒過多久，她接管了這個邪教，而亞力薩和埃爾南德斯兄弟則擔任她的聖徒。當有村民試圖脫逃時，他們就會被帶到「女神」面前，讓瑪格達萊娜判「叛逃者」死刑。

▲年輕的妓女首次感到擁有權力的快感，沒過多久，瑪格達萊娜接管了這個邪教。（圖／Reuters）

瑪格達萊娜認為，透過獻祭來維持權力是絕佳的方式，於是她建立了「血祭儀式」，每當有人質疑她的權力時，異議者會慘遭毆打，最後被信徒放火焚燒，等到害者奄奄一息時，血祭儀式就會登場。受害者的鮮血會被收集到聖杯中，混著雞血、大麻和古柯檢等毒品，瑪格達萊娜會在信徒前表示，這「飲料」是神酒，喝了能讓她永生，過程中，被屠殺的受害者心臟，則是還在跳動的過程中被挖出來血祭。

這項可怕的儀式持續了大約6個星期之久，直到一名叫做塞巴斯蒂安格雷羅的少年偶然發現了這個地點，並親眼目睹了他們的血祭儀式，他驚慌失措的潛網警局報案，但是警方對於他所謂的「荒誕故事」不以為然，只有一名叫做路易斯馬丁內斯的警官，願意陪他回到芳草地，但是這一走，兩人再也沒活著回來…

▲每當有人質疑瑪格達萊娜時，異議者會被毆打，最後慘遭開膛掏心。（圖/翻攝自University of Minnesota Duluth）

這時，警方才察覺不對勁，1963年5月31日，當地警方和墨西哥軍隊突襲了芳草地村，雙方爆發了激烈槍戰，過程中，多名邪教組織成員被槍殺，其中包括桑托斯。墨西哥軍警最後是活捉了瑪格達萊娜和她的哥哥，同時發現了格雷羅和馬丁內斯的屍體，其中，馬丁內斯的心臟也被掏了出來。

墨西哥官方最後定調，這是一起邪教組織妖言惑眾的犯行，瑪格達萊娜因為背負格雷羅和馬丁內斯兩條性命而被判處50年監禁 ，當局懷疑她殺害的人遠不止這兩人，但倖存下來的邪教成員卻拒絕指控她，對於這些成員們來說，要想擺脫這嗜血、戀權的女祭司魔咒，恐怕得花費好一段時間才能擺脫。

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