徐旭東、郭台銘「強強結盟戰中華」　泛遠傳成軍！台哥大總4字以對

圖、文／鏡週刊

9月4日深夜，遠傳與亞太電信迅雷不及掩耳地宣布結盟，為台灣電信業投下震撼彈，至今餘煙未散。本刊調查，將5G視為超車對手最佳時機的遠傳董事長徐旭東，除不吝重金搶標5G頻譜，更看穿敵手台灣大與盟友亞太電信關係生變，快狠準地在8月底出手，向苦無5G關鍵頻譜的亞太電信遞出合作橄欖枝，成功取得亞太電信大股東、鴻海創辦人郭台銘首肯，讓泛遠傳聯盟成軍，突破900萬的用戶數，不但甩開台灣大，更有機會挑戰電信龍頭中華電信。

▲遠傳總經理井琪（左）與亞太電信總經理黃南仁（右）宣布2家將在5G結盟。（圖／鏡週刊提供）

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上週二（9月8日），遠傳董事長徐旭東以電信協會理事長身分，帶領5大電信董事長與總經理一同拜會國家通訊傳播委員會（NCC），與新任主委陳耀祥閉室密談超過1小時。會議一結束，台灣大董事長蔡明忠便直奔停車場，躲避媒體、快閃走人；徐旭東則滿面春風，與記者侃侃而談。

2大電信老闆的散會場景殊堪玩味，因為早在該會4天前（9月4日），徐旭東即成功聯合鴻海創辦人郭台銘，與亞太電信結盟，宣布5G共頻共網；這下讓與亞太電信談5G合作大半年的台灣大，不僅斷送和亞太電信在4G的6年前緣，面對半路殺出奪愛的遠傳還進一步坐大，台灣大總經理林之晨也只能以「門當戶對」4個字祝福。

但林之晨的淡定改變不了台灣大落後在5G起跑點的事實。徐旭東此番奇襲成功，不時脫口「泛遠傳」3個字，遠傳與亞太電信2家電信用戶數加總後，如灌水般衝破900萬人，瞬間直逼電信龍頭中華電信的千萬用戶，擺脫與台灣大纏鬥20年的「電信老二」口水戰，此時徐旭東笑得更燦爛：「That's good!」

根據了解，徐旭東眼見亞太電信與台灣大為了「價格」問題鬧分歧，導致同時間取得5G執照的台灣之星早一步在8月4日順利開台，反觀亞太電信卻嚴重落後。遠傳此時出手，不但幫郭台銘解圍，還為當初承諾股民開台不晚於同業1個月的亞太電信董事長呂芳銘做足面子。

郭台銘與蔡明忠漸行漸遠早有跡可循。郭台銘揮軍電信業的第一哩路正是亞太電信，2014年以鴻海名義砸117億元買下，同年台灣大因購入國碁電子旗下頻譜、入股亞太電信，鴻海、台灣大至今尚未嘗到分紅的喜悅，就先收到亞太電信6年財報不及格紅單，總計虧損276億元，年年無力配發股利，郭台銘還在鴻海股東會上背負小股民批評錯誤投資的罵名。

去年底亞太電信啟動百億元私募增資，遲遲等不到老戰友蔡明忠相挺，大股東鴻海最終出面獨資全吞，種下雙方心結。時至今日，徐旭東以入股亞太電信50億元表明心意，終於讓郭台銘點頭交心。

今年來徐旭東沉得住氣，不畏外界各種冷嘲熱諷，在短短10天逆轉情勢，縱使亞太電信居於後段班，但背後有鴻海撐腰，且旗下固網具環島骨幹光纖網路優勢，加上本身對於5G的高度企圖心，徐旭東未來多了郭台銘這位戰友如虎添翼，泛遠傳以坐二望一之勢挑戰龍頭中華電信，遠傳聯手亞太電信的奇襲戲碼，只是揭開5G戰火的序曲。



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