只訂一間房！女友跟主管出差「保證套裝穿著」　網怒：這樣才色啊

▲網友問，朋友的女友跟主管出差只住一間房，這樣是否正常？（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）



記者林彥臣／綜合報導

公司出差在房間的安排上，通常都會做到與異性避嫌的安排。但是有網友在PTT上抱怨，朋友的女友跟主管出差，只訂一間房，還跟男友打包票不用擔心，會穿著套裝不會換睡衣。這個不尋常的反應，讓網友全都怒了。

原PO發文表示，朋友的女友要跟主管到台北出差，因為公司要省經費，只訂一間房間，他女友說不用擔心，是兩張床，她打包票說不會換睡衣，套裝會穿著，而且這很正常，很多公司都這樣，這是真的嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友對此回應表示，「穿著套裝才色情啊」、「先檢查是否有備異常數量的絲襪」、「有些商務旅館還是透明玻璃浴室，一男一女住同間不言而喻」、「OL當然是穿套裝啊！還要黑絲襪」、「套裝更危險啊」、「穿套裝會更激發獸性喔」。

▲正常公司不會允許異性同事出差住在同一間房的。（圖／免費圖庫pakutaso）



不過也有人認真回應表示，「什麼野雞公司，辭一辭」、「到底多窮？連幫女友另外開一間房的錢都沒有嗎」、「兩個男生都會分開了，哪間公司這麼摳」、「什麼爛公司會允許男女同事出差同房」、「沒有一間公司出差是男女同一間兩人房的啦，如果有，那肯定有人有鬼」。

►在家吹冷氣開烤肉趴

