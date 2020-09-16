　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

13歲少年在玉米田睡午覺，慘遭收割機絞爛身亡。（示意圖／unsplash）

▲13歲少年在玉米田睡午覺，慘遭收割機絞爛身亡。（示意圖／unsplash）

文／CTWANT

休息是為了走更長遠的路，但睡覺的地方還是慎選比較好。美國密西根州（Michigan）埃爾克頓（Elkton）休倫郡（Huron County）的一名13歲少年，在參加當地活動時於玉米田間睡午覺，竟慘遭正在作業的玉米收割機絞爛身亡。

根據《太陽報》報導，這名少年在參加活動時疑似感到疲累，躺在當地的一處廣大玉米田間午睡。不料，當時正值採收作業期間，一名25歲的男子操作著玉米收割機在執行收割作業時，因玉米田作物生長茂密，並未注意到少年躺在中間睡覺，使少年慘遭活活絞爛身亡。

負責承辦此案的當地員警凱利漢森（Kelly Hanson）表示，救護人員在當地時間12日上午9時左右，接獲通報趕抵現場時，這名少年已無生命跡象被當場宣告身亡，目前已將遺體送往相關單位進行屍檢；事實上，這並非密西根州發生的第一起採收意外事故，幾個月前一名同樣來自埃爾克頓的18歲少年，也慘遭一輛拖拉機於作業時不慎被撞身亡。

►在家吹冷氣開烤肉趴

延伸閱讀
與費玉清約定「一輩子不生」　恆述揭江蕙張菲戀情「出局關鍵」媽媽不喜歡
露營丈夫、女兒被水沖走亡！妻哭要國賠...今早悲痛發文　律師揭國賠關鍵
57歲「香江第一美人」沒當過台灣媳婦？變情婦毀三觀　2段豪門婚身價20億

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
WTO裁定：川普政府對中國發動關稅戰　違反國際規則
大樂透「頭獎1億」開出！一注獨得獎落這縣市
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

北極最大冰架撐不住！「上下夾攻」逼融化…110平方公里斷裂入海

中毒後首發照報平安　納瓦尼：我昨天一整天都可以自主呼吸了

快訊／WTO裁定：川普政府對中國發動關稅戰　違反國際規則

華郵副總編曝「北韓金氏女人」較量…李雪主勝　稱謂反映地位不同

EMT在家被警「破門擊斃」　路易維爾市與家屬達成數百萬美元和解

最重判29年！防止N號房重演　南韓擬上修兒少性犯罪刑罰標準

英國30「口罩妹」集體露雪乳　挺環保議題卻遭男警架走

美攔截50萬副不合格中國口罩　需求大價格飆6倍…居然賣到8970萬

川普怒嗆地方官「天涼火就會熄」　加州野火狂燒1/3台灣仍冷處理

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

星巴克餅乾想加熱？店員立刻眼神死　「姓氏鬧笑話」隔壁客人笑到岔氣

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

北極最大冰架撐不住！「上下夾攻」逼融化…110平方公里斷裂入海

中毒後首發照報平安　納瓦尼：我昨天一整天都可以自主呼吸了

快訊／WTO裁定：川普政府對中國發動關稅戰　違反國際規則

華郵副總編曝「北韓金氏女人」較量…李雪主勝　稱謂反映地位不同

EMT在家被警「破門擊斃」　路易維爾市與家屬達成數百萬美元和解

最重判29年！防止N號房重演　南韓擬上修兒少性犯罪刑罰標準

英國30「口罩妹」集體露雪乳　挺環保議題卻遭男警架走

美攔截50萬副不合格中國口罩　需求大價格飆6倍…居然賣到8970萬

川普怒嗆地方官「天涼火就會熄」　加州野火狂燒1/3台灣仍冷處理

買一車衛生棉被白眼「有流那麼多血？」　他揭真相感動萬人

快訊／iPad、iPad Air更新　新iPad Air直上A14晶片

只訂一間房！女友跟主管出差「保證套裝穿著」　網怒：這樣才色啊

「我敬酒居然敢不喝」　台中28歲男怒「被看沒有」闖摩鐵狂揍情侶

夜半敲門找張碩文、掌摑警員！李婉鈺被判刑　9/30到案執行

13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

棉花糖女孩「暴食吃播」被惡評洗版 《整容液》詭異配樂倍增恐怖

快訊／最有價格競爭力的蘋果手錶亮相　Apple Watch SE入手價不到1萬元

「台南王爺」鬼門關突下令：4生肖21:30後勿出門！　上千信眾嚇壞

買「小米手環4」只收到1！買方罵：騙很大　網神回：賓士C300？

工地2F墜下！他2鋼筋「貫穿胸肺」　治療中揪出肝癌...醫：運氣不錯

國際熱門新聞

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

中華鳥會拒簽政治表態文件　遭國際鳥盟除名

挺環保　英30正妹露乳遭男警架走

美強勢攔截50萬副不合格中國口罩

華郵副總編：李雪主地位比金與正高

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

納瓦尼發照報平安：可以自主呼吸

美警誤殺EMT案　與家屬達成和解

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

北極最大　格陵蘭冰架斷裂入海

最重判29年！　南韓擬上修兒少性犯罪刑度　

火災卸責！川普嗆官員「天轉涼」火就會熄

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

吳仁惠生前最後影片詭異畫面曝光

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

台中刺青男「單手掐狗」！牠騰空120秒叫啞

24歲混血女星不雅片外洩…嬌喘激喊66秒！

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面