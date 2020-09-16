13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

▲13歲少年在玉米田睡午覺，慘遭收割機絞爛身亡。（示意圖／unsplash）



文／CTWANT

休息是為了走更長遠的路，但睡覺的地方還是慎選比較好。美國密西根州（Michigan）埃爾克頓（Elkton）休倫郡（Huron County）的一名13歲少年，在參加當地活動時於玉米田間睡午覺，竟慘遭正在作業的玉米收割機絞爛身亡。

根據《太陽報》報導，這名少年在參加活動時疑似感到疲累，躺在當地的一處廣大玉米田間午睡。不料，當時正值採收作業期間，一名25歲的男子操作著玉米收割機在執行收割作業時，因玉米田作物生長茂密，並未注意到少年躺在中間睡覺，使少年慘遭活活絞爛身亡。

負責承辦此案的當地員警凱利漢森（Kelly Hanson）表示，救護人員在當地時間12日上午9時左右，接獲通報趕抵現場時，這名少年已無生命跡象被當場宣告身亡，目前已將遺體送往相關單位進行屍檢；事實上，這並非密西根州發生的第一起採收意外事故，幾個月前一名同樣來自埃爾克頓的18歲少年，也慘遭一輛拖拉機於作業時不慎被撞身亡。

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