DR股漲翻天！美德醫療、明輝今年來暴漲數十倍　快來瞭解DR　

▲DR股今年以來漲幅遙遙領先大盤。（圖／路透社）

記者陳心怡／台北報導

今年防疫概念股狂飆，其中，大家對美德醫療-DR（9103）一定不陌生，美德醫療-DR今年來股價從最低1元，飆漲至最高78元，不僅創下掛牌新高，同時也連帶推動DR股暴漲狂潮，不過，投資人或許不知道，「DR股」其實不是股票。

「DR」是Depositary Receipts，也就是海外公司發行的存託憑證，也可說是公司到國外發行股票的一種形式。由於股票只能在發行公司所在國家流通，如果要將股票拿到國外的證券市場交易，有很大難度，而外國人要跨國買股票也不方便。

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為了解決這個問題，因此衍伸出DR的產品，運作方式是公司把原本要拿到國外發行的股票，先存在國內的銀行(保管機構)，國內的銀行再和國外的銀行(存託機構)簽約，確認股票已經存入國內銀行，該公司就能透過券商或投資銀行，在當地證券市場發行相對數量的證券，稱為DR（存託憑證）。

因此，國外投資人想買賣發行公司的股票，就可以直接在當地買賣DR，方式和買賣股票一樣，等於間接持有該檔股票，但要注意DR股本質上並不是股票的一種。此外，「DR股」除了方便公司在海外募資，在當地上市也能降低交易門檻，讓更多投資人方便買賣。

目前市面上的存託憑證大致有分為幾種，全球存託憑證「GDR」、在美國交易的是ADR，像台積電就有在美國發行台積電-ADR ；另外，在台灣掛牌的就叫TDR、歐洲存託憑證是EDR。

今年TDR除了美德醫療-DR今年來已飆漲5555%，明輝-DR也翻漲2346%，另外杜康-DR、晨訊科-DR、同方友友-DR、友佳-DR也不遑多讓，漲幅遙遙領先大盤。

許多TDR和海外股票價格已大幅脫離，證交所統計，如杜康-DR溢價達2237%，美德醫療-DR、明輝-DR、同方友友-DR、泰金寶-DR及泰聚亨-DR亦超過100%，對此，證交所特別提醒投資人留意相關風險，在公開資訊觀測站TDR專區中，設有公司財務狀況、財務報告公告期限、重大訊息及每單位存託憑證表彰原股股數等資訊，投資人能綜合各項資料評估交易風險。

證交所指出，TDR折溢價指的是TDR收盤價與原股收盤價的差異，當TDR呈現「溢價」，代表每單位TDR價格已高於海外原股價格，反之，TDR「折價」，意味每單位TDR價格低於原股價格。

證交所表示，對此公開資訊觀測站TDR專區中，也能查詢TDR每日收盤價及原有上市地收盤價，及折溢價資訊。