北極最大冰架撐不住！「上下夾攻」逼融化…110平方公里斷裂入海

▲最新衛星影像顯示，位於格陵蘭的北極最大冰架已經崩裂入海。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

全球氣候變遷，北極圈內已知最大冰架、位於格陵蘭島東北部的「79N冰川」近期發生崩裂，流失冰架面積達110平方公里，面積甚至比巴黎還大。這顯示北極地區氣候變遷的腳步正在加速。

德國紐倫堡大學極地專家特頓博士（Dr. Jenny Turton）表示，「自1980年以來，當地氣溫已經升高了3個攝氏度，2019年2020年，夏季氣溫還連續創新高。」

79N冰川長約80公里、寬約20公里，是格陵蘭東北部冰流的一部份，冰川最前端一分為二，其中較小的支流向北轉向，即為此次崩裂的Spalte glacier冰架部分。該冰架早在2019年就已經出現嚴重裂痕，並且在今年溫暖的夏天後終於崩解，成為海面上無數冰山。

衛星照片捕捉到，冰架頂部可明顯看見許多溶水池，足見當地氣溫偏高。另外，海洋學家也觀測到比往年更溫暖的海水溫度，這意味著冰架不止從上方斷裂，也從水下融化。

丹麥暨格陵蘭地質調查局（GEUS）的冰川氣候學者博克斯（Jason Box）說，自從格陵蘭西北部的彼得曼冰川（Petermann Glacier）2010年與2011年間損失大量面積後，79N便成為北極最大的冰架。博克斯說，假如氣候變遷的趨勢不變，79N冰川可能會是格陵蘭融冰最顯著的地方。

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▼過去該地曾是北極地區面積最大冰架。（圖／路透）

