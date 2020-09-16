　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普選情告急下手「關閉領事館」？　美中領事館風波回顧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國駐休士頓總領事館。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐休士頓總領事館。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

2020美國總統大選四大主戰場包括「疫情」、「經濟」、「種族問題」、「美中關係」，其中在「美中關係」的議題上，是現任總統川普著力最多的議題，不僅是疫情在美國爆發初期，以「中國病毒」稱呼新冠病毒的口水戰，甚至演變成無預警宣布，限時72小時「關閉中國駐休士頓領事館」的實質行動，一步一步都在鋪陳美中雙方的實體衝突升高，當然也被外界聯想，這些行動是否為川普拉抬選情的殺手鐧。

7月22日，美國政府無預警下令，要求中國在72小時內關閉駐德州休士頓的領事館，隨後美國國務院表示，中國長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，相關作為規模及範圍更在近幾年明顯增加，美方不會容忍中國侵犯美國主權、 恫嚇美國人民，「就如同我們不會容忍中國不公平貿易作為、竊取美國人的工作與其他極其不當的行為，川普總統堅持美中關係要具有公平及互惠性」。

▲▼中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐休士頓領事館一度傳出火警。（圖／達志影像／美聯社）

就在美方宣布限時關閉領事館後，領事館周邊居民報警稱館內疑似發生火警，館外就可以看到館內濃煙沖天，休士頓消防局獲報派員趕到現場後，卻被館方人員阻擋在外，有目擊者稱看見館內有人用垃圾桶焚燒紙張，引發外界揣測。

▲▼中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

▲中方宣布關閉美駐成都使館，大批公安武警戒備，封鎖周邊道路。（圖／記者任以芳攝）

7月24日，基於外交對等原則，中國也宣布限時72小時，關閉美國駐中國領事館，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯認為，選擇美國駐成都總領館作為對等措施的目標，是因為該總領館對於中國西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注。

《華爾街日報》8月25日報導指出，美國不是無來由地要關領事館，其實他們查很久了。FBI一開始是發現，有些中國學者具有解放軍的身分，但卻沒有在入境的VISA表格中揭露，這個已經違反了聯邦法律。 這樣的狀況在一些特定領域特別明顯，例如生科、AI人工智慧、電機等等。

調查人員發現，這些人跟中國的外交官員們持續保持連繫，而且外交系統為他們做的事情，不像是為一般交換學者做的。這些事情包括：「定期聯繫」、「告知他們FBI可能會來查，請他們刪除自己手機電腦裡的資料（尤其微信）」、「提供應對美國調查人員的交戰守則」，甚至常常會協助護送其中許多人員出境。

調查還發現，前哈佛大學化學和生物化學系主任，同時也是奈米科技先驅李柏（Charles Lieber）被控對聯邦當局隱瞞參與中國政府千人計畫，以及接受中國政府研究經費。

▲▼美國總統川普接受共和黨提名，與民主黨候選人拜登角逐11月總統大選。（圖／路透）

▲領事館風波，是否為川普救選情的一步棋，值得後續觀察。（圖／路透）

根據BBC分析各家民調結果所製作的曲線圖顯示，川普的民調在6、7月達到最低點，到了8月之後卻逐步回升，拉近與拜登的差距，而美中互關領事館風波，卻是發生在7月下旬，領事館風波，是否為川普救選情的一步棋，值得後續觀察。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
快訊／台中2女困沙洲！海水32分鐘「從大腿淹到頭」　警消涉水
1歲半男童吞「寵物彈力球」窒息！搏命21日不治　無照保母列嫌
陸「振華數據」2900位台灣名單曝光　馬英九、宋楚瑜入列
周杰倫送兒女進貴族幼兒園「1年學費140萬」！　豪華校園生活
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

史上第一人！　戰鬥民族無腿男「靠雙手前進」攻頂5642米高峰

川普選情告急下手「關閉領事館」？　美中領事館風波回顧

妓女變嗜血祭司！活人獻祭「掏心飲血」　阿茲特克血祭揭密

6張小朋友就抱回！　蘋果Apple Watch「下殺到5900」輕鬆晉升果粉

美股收高！那指上揚133.67點　蘋果發表會後漲幅縮小

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

拉歐盟東協對抗中國挑戰　美國務卿：北京隱匿疫情讓世界覺醒

川普見證　阿聯巴林與以色列簽署關係正常化協議

13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

北極最大冰架撐不住！「上下夾攻」逼融化…110平方公里斷裂入海

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

星巴克餅乾想加熱？店員立刻眼神死　「姓氏鬧笑話」隔壁客人笑到岔氣

史上第一人！　戰鬥民族無腿男「靠雙手前進」攻頂5642米高峰

川普選情告急下手「關閉領事館」？　美中領事館風波回顧

妓女變嗜血祭司！活人獻祭「掏心飲血」　阿茲特克血祭揭密

6張小朋友就抱回！　蘋果Apple Watch「下殺到5900」輕鬆晉升果粉

美股收高！那指上揚133.67點　蘋果發表會後漲幅縮小

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

拉歐盟東協對抗中國挑戰　美國務卿：北京隱匿疫情讓世界覺醒

川普見證　阿聯巴林與以色列簽署關係正常化協議

13歲少年玉米田午睡　慘遭「收割機活活絞爛」成肉泥亡

北極最大冰架撐不住！「上下夾攻」逼融化…110平方公里斷裂入海

燦坤害命！維修裝啞送回瑕疵品　問題除濕機自燃燒死阿嬤

連千毅道歉了！　假貨風波慘賠3千萬…他點名「罪魁禍首」認有疏失

史上第一人！　戰鬥民族無腿男「靠雙手前進」攻頂5642米高峰

郁方受封「性愛機器」　不想按摩就叫老公「上我」

蘋果秋季發表會9大消息一次看！Apple Watch Series 6、iPad在台售價公開

快訊／台中2女困沙洲！海水32分鐘「從大腿淹到頭」　警消涉水急援

台中「薄皮紙片屋」擋路中原因曝光　網一看：這棟以後價值很高

已婚警國道休息站「大外割女友」　她摔斷腿氣討214萬結局出爐

台中「倒垃圾風景」素質超高！　眾人直乎「神奇」：還以為排美食

日本擬東京奧運防疫方案　國外選手至少檢測5次

眼皮太重！鳥寶打瞌睡任媽惡整　靜靜等「電頭毛」...網笑：怎那麼傻

國際熱門新聞

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

即／WTO：美國對中國關稅戰違法

1少年田裡午睡　收割機直接絞爛

北極最大　格陵蘭冰架斷裂入海

iPhone 12最新開賣時間曝光　「最後預購日期」出爐

挺環保　英30正妹露乳遭男警架走

資優男大生闖女宿偷拍　法庭上曝被神棍「綠爆」導致不舉

全班誦經！5學生上課突尖叫痛哭　校方緊急提早放學

美股收高！那指上揚133.67點　蘋果漲幅縮

華郵副總編：李雪主地位比金與正高

美強勢攔截50萬副不合格中國口罩

中華鳥會拒簽政治表態文件　遭國際鳥盟除名

納瓦尼發照報平安：可以自主呼吸

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

更多熱門

相關新聞

火災卸責！川普嗆官員「天轉涼」火就會熄

火災卸責！川普嗆官員「天轉涼」火就會熄

美國西岸大火延燒數周以來，川普總統14日首次打破沉默道，森林火災並非導因於氣候變遷，而是森林管理不當。加州官員警告，以為一切只與植被管理有關是十分危險的觀點。川普則回應，「天氣會開始轉涼，你等著看吧！」

美駐華大使卸任！《環時》：繼任者或為對華強硬人物

美駐華大使卸任！《環時》：繼任者或為對華強硬人物

台海緊張　美助卿：美國一直都在

台海緊張　美助卿：美國一直都在

拜登批川普「氣候縱火犯」　美西火災燒出新戰場

拜登批川普「氣候縱火犯」　美西火災燒出新戰場

川普「閉眼稱疫情緩」　睜眼卻是「確診破650萬」連任路難

川普「閉眼稱疫情緩」　睜眼卻是「確診破650萬」連任路難

關鍵字：

2020美國總統大選美中台台灣看美選美選花絮美國選舉小知識

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

Apple Watch SE入手價不到1萬元

郁方小開老公「黏女助理輪流酒駕」

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

20鬣狗圍攻落單母獅　一關鍵結局逆轉

檢查急速鞦韆遭高空甩飛！21歲工人墜地慘死

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面