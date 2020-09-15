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中毒後首發照報平安　納瓦尼：我昨天一整天都可以自主呼吸了

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▲▼納瓦爾尼,納瓦尼發照片報平安。（圖／翻攝自Instagram／navalny）

▲納瓦尼發照片報平安。（圖／翻攝自Instagram／navalny）

文／中央社

上個月疑似中毒的俄羅斯反對派領袖納瓦尼，今天上傳一張發自德國首都柏林一家醫院的照片，照片中他坐在床上，家人圍繞，並說如今他可以自主呼吸了。

他在社群平台Instagram撰寫圖說問候追隨者：「嗨，我是納瓦尼（Alexei Navalny），我想念大家，我還是沒法行動自如，但我昨天一整天可以自主呼吸了，真的是靠我自己。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的勁敵納瓦尼上月在西伯利亞（Siberia）嚴重病倒，其後轉送至柏林（Berlin）救治。

德國政府表示，經3國實驗室檢測，證實納瓦尼遭到神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，而西方國家政府則要求俄羅斯解釋。

俄羅斯則堅稱，這項指控毫無根據，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天重申，俄羅斯對釐清納瓦尼所遭遇情況抱持開放態度，但需要從德國取得關於本案的資訊。

他說，如果法國、瑞典的實驗室能夠取得納瓦尼的醫檢採樣，莫斯科無法理解為什麼俄羅斯不能比照辦理。

上傳照片顯示，納瓦尼坐在床上看著相機鏡頭，太太尤莉雅（Yulia）以兩手臂撐著他，兩個孩子也入鏡。

另據「紐約時報」（The New York Times）報導，德國安全官員表示，納瓦尼先前曾告訴德國檢方有人試圖取他的性命，並說一旦康復打算立即返回俄羅斯。

針對紐時的報導，培斯科夫則說：「任何俄羅斯聯邦（Russian Federation）的公民可自由離開及返回俄羅斯，如果有一位俄羅斯聯邦的公民康復，那麼當然每個人都會感到很高興。」

納瓦尼的發言人亞爾米許（Kira Yarmysh）則藉著推特（Twitter）發文答覆記者詢問表示，納瓦尼打算從德國返回俄羅斯，「我再次向各位證實：從未考慮其他選項。」

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