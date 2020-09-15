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進行混合戰！中國「振華數據」監控全球240萬人...澳洲朝野超憂心

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▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay，下同）

文／中央社記者丘德真雪梨15日專電

深圳振華數據被揭對全球具影響力人物建立資料庫，以配合中國的「混合戰」。澳洲朝野和專家警告，中國有能力也有意圖利用有關數據作為威脅澳洲的武器。

深圳振華數據信息技術有限公司（Zhenhua Data）稍早被澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）踢爆建構「海外重要人士資料庫」（Overseas Key Individuals Database，OKIDB），以配合中國政府發動「混合戰」（Hybrid Warfare）。

澳洲媒體廣泛援引報導指出，中國可能利用有關數據作為威脅澳洲的武器，更成為澳洲政壇朝野關注焦點。

澳洲金融評論報引述英國保守黨前下議院議員希里（Bob Seely）指出：「（中國）這樣做，是要找出可被利用的人性弱點。」

澳洲人報（The Australian）網站昨晚刊登相關報導提到，新南威爾斯大學坎培拉校區網路研究中心（UNSW Canberra Cyber）主任費爾（Nigel Phair）指出：「他們（網路間諜）所做的，是要從人們身上找出可以操縱的事情。」

費爾指出，由於不是所有人都是過著「道德上完美無瑕的生活」，澳洲的政商名流也不例外。網路間諜如果抓到足以讓損害他們名譽的把柄，就能夠操縱他們竊取政府機密。

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

澳洲金融評論報網站昨晚刊登後續報導，執政自由黨聯邦參議員、國會情報及安全聯席委員會（The Parliamentary Joint Committee on Intelligence and Security ）成員史托克（Amanda Stoker）指出，澳洲政府必須加強把關，以防中國共產黨透過各種手段獲取有關澳洲的資訊。

對於深圳振華建構「海外重要人士資料庫」一事，史托克認為，中國有意圖也有能力利用有關數據作為武器。她提醒：「連我們（澳洲）的政、商界領袖的子女，都成為被積極瞄準的對象了。」

史托克警告：「連清潔工人、維修工人和學生，都可能輕易地遭受中國共產黨操縱，助其獲取有關研究分析資訊。」

澳洲金融評論報引述聯邦教育部長特漢（Dan Tehan）批評，深圳振華將澳洲政、商界領袖的子女納入數據庫中，是「惡意的」（sinister）做法。

特漢認為：「如果有關報導是屬實和準確的話，我們（澳洲）就必須要盡我們所能地反制外國干預，而這也是政府致力進行的工作。」

聯邦能源部長泰勒（Angus Taylor）向澳洲金融評論表示，有關深圳振華數據的報導，是令人擔心的。他認為事件反映出澳洲政府必須投注資源，用在提升資訊安全防衛能力。「我們的網路安全是至關重要的。」

澳洲金融評論報還提到在野工黨參議員、參議院外交事務國防及貿易委員會（Senate Foreign Affairs Defence and Trade References Committee）主席季欽（Kimberley Kitching）相信，深圳振華「海外重要人士資料庫」一事，除了引起澳洲以及全球各國警覺，也會讓中國的官員不安。

季欽估計，很多中國官員可能正在擔心，到底「（中國）國安部僱用了多少中國本土的史諾登級駭客呢」。

另外，前鋒太陽報（Herald Sun Daily）今天報導，多名專家指出，深圳振華「海外重要人士資料庫」的設計，是為了配合中國「資訊戰」（information warfare）用途，透過干擾網上針對中國的各種評論，進而操縱全球各地民意。

澳洲金融評論報14日報導，深圳振華承接中國解放軍和中國共產黨的多項業務，當中包括在社群媒體散布不實資訊，透過「混合戰」干預民意，以及利用大數據以便達成「中華民族偉大復興」。

其中特別引起輿論關注的是，深圳振華建立的「海外重要人士資料庫」自2018年12月開始運作，內含全球240萬名具有影響力人物的檔案，其中包括3萬5000名澳洲政界、法律界、軍方知名人士，以及一些知名度較低的社會各界菁英，還有一些有犯罪紀錄或違反商業規範而遭制裁的人士。

▲駭客的攻擊手法多樣化，提升防範難度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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