元山東莞新廠+高階IT網通需求　總座劉賢文：全年樂觀

▲元山總經理劉賢文。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

散熱大廠元山科技（6275）今年受惠東莞新廠啟用，並順利進入量產，以及遞延的高階IT及網通需求暢旺，目前歐洲車用風扇拉貨動能雖較上半年緩和，元山總經理劉賢文表示，全年營運樂觀可期，並將優於去年表現。

劉賢文表示，元山今年第2季調整營運事業結構，將過去熱傳、家電兩大事業群，依產品類別與出貨對象，細分五大事業領域，包括汽車電子、高階IT與網通、生活家電、策略品牌及其他工業，截至今年前8月各營收占比分別為28%、37%、14%、10%及11%。

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劉賢文指出，其中又以高階IT與網通成長幅度最為顯著，包括電競、5G雲端數據資料中心及伺服器等散熱需求，受惠疫情帶動宅經濟發威，以及遞延的5G需求開始起跑，有效接續車用訂單，挹注元山下半年營收進帳。

車用風扇布局方面，劉賢文表示，由於東莞塔崗新廠今年正式啟用量產，全廠區每月最大產能可達120萬台風扇，現階段投入60萬台機器設備及相關配置，並在產能利用率為40%的情況下，元山營收規模已見明顯提升，後續將依接單狀況擴增，並持續推動自動化智慧製造升級。

劉賢文指出，目前歐洲車市從7月開始進入需求與庫存調節期，拉貨動能趨緩，但是元山在今年第1季超前部署，做好生產與供應鏈管理，因此對集團營收與獲利影響有限，全年仍能維持穩健成長。

家電事業方面，劉賢文表示，元山今年有新的布局規劃，其中在市場及產品方面，預計年底前推出水相關的全系列產品，並成功爭取到與客戶合作共同研發高階產品機會，規劃將從明年第1季陸續展開。

劉賢文指出，產線經營方面，元山持續改善工廠營運成本與拉高生產效率，進一步提升Made in Taiwan的附加價值，而目前集團生產採兩岸分工方式進行，家電與商用電器系統以官田為生產基地，平均月產能可達3萬台以上，包括散熱風扇及模組的電子熱傳系列月總產能則可達300萬台。

展望未來，劉賢文表示，元山維持審慎樂觀態度，5G帶動伺服器、雲端數據資料中心等剛性需求不變，市場僅遞延並未消失，帶動元山在高階IT與網通營收占比提升，而在電競應用方面，將持續專注於品牌產品包含主機板、儲存硬碟的散熱解決對策上，並深化與品牌商的合作模式，共同開發未來新品；至於在雲端系統領域部分，則持續發展高效能智慧通風風扇，提高散熱通風與冷卻效能。

劉賢文指出，現階段全球疫情仍未見尾聲，國際經濟變數較多，然而元山過去提前布局與規劃，加上東莞新廠適時加入生產營運行列，使疫情並未對元山造成直接的衝擊，第2季營收反逆勢成長創下單季歷史新高紀錄，上半年稅後淨利4756萬元，每股稅後盈餘(EPS)0.68元，獲利已接近2019全年，今年集團穩定求發展，全年可望維持成長趨勢不變。