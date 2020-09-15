凱基證營業員家屬、受害投資人提3疑點　金管會蒐集事證盡快釐清

▲凱基證券輕生營業員家屬、受害投資人今天赴金管會抗議陳情。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

凱基證券一名營業員近期傳出輕生事件，該營業員家屬及投資人今（15）日赴金管會陳情，並提出3大疑點，盼金管會積極介入了解凱基證券的缺失，金管會主委黃天牧對此表示，目前蒐集相關事實，將盡快釐清後對外說明。

金管會主委黃天牧表示，證期局已請證交所進行處理，證交所也與這位不幸過世營業員的相關客戶聯絡，目前正在蒐集相關事實，但仍需要一點時間，將盡快釐清後對外說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金管會證期局副局長郭佳君也說，證交所仍在搜查，不僅對凱基證進行調查，同時也訪談相關陳情人，將會盡速處理。

針對該營業員家屬及投資人的3大疑點，其中一項為詳載人頭戶金流的筆電肯定還在凱基中山分行，為何不翼而飛？

凱基證券對此說明，公司不知悉有代操情事，屬於客戶與賴員間的私人資金往來，公司因無從得知賴員個人銀行帳戶的資金流向，因此對本件與客戶私下資金往來的情事毫不知情，且營業員於到職時要求其簽署「員工承諾書」，已規範不得與客戶有借貸款項、受理客戶對買賣有價證的全權委託，以及不得挪用或代客保管有價證券、款項、印鑑、存摺等。

凱基證券強調，客戶開戶時，也簽署聲明書，為保護交易安全，不應將印章、存摺等重要物品交予業務人員保管或與其有借貸金錢、股票及媒介情事，且主管及其他同仁均未看見賴男於受託買賣時間於營業櫃檯使用筆電，公司也三申五令禁止營業員於營業櫃檯使用個人筆電。

第二，賴協理於2016、2019與2020年初已有虧空（吸金）事件發生，公司完全知情情況下，內控懲處機制為何？為何不通知投資人？是否有通報相關政府單位如金管會等？為何還能於2019年3月左右升協理？

凱基證券指出，公司並未發現異常，賴員於2019年由資深襄理晉升為副理，業務協理為外部職稱，晉升係綜合考量於該職級期間之年資及各項業務績效表現，在員工各方面表現均正常的情形下，該等階級依規定年資到即具晉升資格，公司並非僅因單項業務佳而給予晉升。

第三，身為超級業務的賴協理於中山分行代客操作，一個人的業績占了中山分行近四分之一，交易額甚至占全台灣凱基證券3%以上，主管同事竟然辯稱毫不知情，推託為賴協理的個人操守行為。如果代操違法為何沒有阻止，還讓他帶私人筆電在公司操作，甚至還協助他開人頭戶，種種行徑令人百思不得其解。

此外，抗議者也質疑凱基證券近日給予在台北市上班的營業員每人2萬元，質疑該筆金錢發放的動機。凱基證券說，2萬元是公司為獎勵分公司後台結算人員，於今年7月份即已決定發放予所有分公司結算同仁，與本件中山分公司事件完全無關，報載內容及引用的Line對話紀錄均非事實。

另據凱基證券資料顯示，今年賴員於中山分公司的月平均現貨（台股）業績約占5%，期貨約占10%。至於手續費部分，凱基證券指出，手續費依不同商品契約有不同條件，是賴員主動要求提出，主管有提醒賴員不贊成員工98帳戶手續費太低，希望同仁對外發展客戶，且針對要求去日盛開人頭戶，並無此事，也非事實。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995