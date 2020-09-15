【黃寶慧】慧眼看天下／川普盯上大陸晶片龍頭中芯 聶建中：不論理由美續打擊陸企勢在必行

新聞節目中心／綜合報導

美國對華為的新禁令9月15號生效，不只美國企業，只要有使用美國技術、設備的半導體業者，如果要供貨給華為，都得先取得美國政府同意。在發展5G設備，尤其是生產智慧型手機，少了美國的晶片，華為勢必要開闢其他貨源，甚至是「自給自足」使用中國大陸國產的晶片；但是美國窮追猛打，不想給華為留後路，傳出有意將大陸最大的晶片製造商中芯國際列入貿易黑名單，理由是中芯國際「涉軍」。看在中國大陸眼中，這又是一個美國濫用國安概念、實際進行經濟霸凌的行徑。淡江大學財金系教授聶建中在《慧眼看天下》節目中表示，中芯國際在中國大陸也是具有指標性的企業，在制裁華為之後會拿中芯開刀是意料之中的事情。美國必須要阻斷讓華為能繼續在科技業、5G手機和設備的發展空間，因此在技術和供應上還仰賴美國的中芯國際儘管發表聲明澄清，在經營策略上是以民用、商用等獲利導向，恐怕也無法避免遭到美國制裁的命運。至於是否真的「涉軍」？聶建中說，作為一國的科技業大廠，即使營運模式是以商業為主，還是很難不和軍方有合作，因此不論如何美國都可以拿到部分「證據」，再用「國安疑慮」為理由打擊中芯。

而美國總統川普不只一次提到要和中國大陸「經濟脫鉤」，老是拿陸企開刀，就是在實踐和大陸的經貿脫鉤嗎？川普自信地表示經濟與中國大陸脫鉤不會有影響，還要終結對大陸的依賴。另外川普也說過要制裁不願意「鮭魚返鄉」的美企，不過9號上海美國商會公布一份針對超過200家在大陸的美企的調查，僅有4%的美國企業願意返美設廠，高達七成五的美國企業無意將生產線遷出大陸。聶建中認為，這份調查的反應非常合理，並補充接受調查的美國企業中，約有三成抱持著極度悲觀的想法，認為美中貿易戰會繼續打，還會越打越重，因此他們非常擔憂未來在中國大陸經營獲利的狀況。儘管美國現在將提供250億美元、約新台幣7500億元的補貼，但是對許多美國大企業來說並不是很吸引人的數字。而要從中國大陸撤離回美國，重新在已經被分配過的市場中競爭並不是一件容易的事情，也難怪只有4%表示願意回美國發展，這個比例或許也能理解為他們在中國大陸本身的發展並不順利，才會想要回美國拿補助、重起爐灶。

另外來自北京的「南海戰略態勢感知」平台披露了美國軍機疑似偽裝成馬來西亞飛機進入南海，是美軍偵察機第二次疑似採用虛假電碼在南海活動，又有甚麼意圖？亞太防務雜誌總編輯鄭繼文在節目中分析，美中這一陣子在軍事上的博弈真的熱度很高，不只船艦，還有轟炸機，而讓中國大陸最不滿意的就是偵察機抵近偵察，而美軍用民航機或是偽裝的電碼進行活動，是有風險的，回顧1983年一架美國的RC－135偵察機偽裝成韓航客機，同時在附近也有一架偏離航線的韓航客機，導致蘇聯誤將韓航客機當成美軍偵察機而擊落，造成機上269人全數罹難的憾事。鄭繼文也提到，美中在南海區域軍事較量的同時，也讓解放軍轉而將台海作為壓力的抒發口，9號、10號連續兩天，在台灣的防空識別區西南方向進行海空操演，距離台灣比以往更為接近，但是防空識別區屬於公海領域，沒有辦法執行驅逐或是擊落的動作，可以看出中國大陸也是變相的在刺激、挑釁台灣，未來也必須持續關注這類的行動會不會持續，並給予台灣更多的壓力。

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