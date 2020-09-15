日本第一大在野黨「立憲民主黨」成立　力挺零核電社會

▲ 日本「立憲民主黨」領導人枝野幸男 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京15日綜合外電報導

日本兩大在野黨立憲民主黨與國民民主黨合併，成立新政黨「立憲民主黨」，今天舉辦創黨大會，共150名國會議員參加，成為第一大在野黨，要成為執政黨自民黨之外的國民新選擇。

日本讀賣新聞報導，這是從2017年民進黨分裂以來，正式誕生150人規模的最大在野黨。

新政黨的150名議員中，共有88名舊立憲民主黨議員、40名舊國民民主黨議員，以及22名無黨籍議員；其中眾議員107人、參議員43人。

產經新聞報導，新政黨「立憲民主黨」第一任黨代表枝野幸男表示，被稱為「政黨輪替發射台」的眾議院中，立憲民主黨已有超過100名議員，現在正是為國民提供不同選擇的時刻。

舊民主黨2009年實現政黨輪替的眾議員選舉之前，在眾議院有115名眾議員，現在新政黨有107名眾議員，人數已逼近當時的規模。

創黨大會通過黨綱，包括尊重多樣性以及「零核電社會」等。

會中並通過新政黨人事案，舊立民黨幹事長福山哲郎出任幹事長、舊國民民主黨政調會長泉健太任政調會長、舊國民民主黨幹事長平野博文任黨代表代理執行兼選舉對策委員長、舊立民黨國會對策委員長安住淳任國對委員長。

另外，不參加新政黨的舊國民民主黨代表玉木雄一郎等15名議員，另組新的「國民民主黨」，今天傍晚也舉行創黨大會。

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