檢查「全球最高急速鞦韆」遭甩出！　21歲工作人員墜地慘死

實習記者陳妙津／綜合報導

美國佛羅里達一處知名樂園驚傳死亡意外！一名21歲工作人員在幫「世上最高急速鞦韆」進行例行檢查時，在半空中被座椅甩出，直接墜落地面，雖然被緊急送醫，但到院前已不幸身亡。目前當局正在調查意外起因，而事發的遊樂設施也已緊急關閉。

據《紐約時報》報導，StarFlyer飛天旋椅在佛州奧蘭多知名主題樂園ICON Park廣受歡迎，有「全世界最高急速鞦韆」之稱，也是同類型遊樂項目中離地最高的，當遊客搭乘後會緩緩上升，並在離地137公尺高空中急速旋轉，讓遊客一覽佛州美景。

▲發生事故的飛天旋椅已經被緊急關閉。（圖／取自FB／ICON Park）



悲劇發生在當地時間周一早上7點40分左右，21歲卡敏斯基(Jacob David Kaminsky)正幫StarFlyer作例行檢查，但在鞦韆緩慢上升至一半高度後，他卻忽然被座椅甩出，直接墜落至下方平台，最終不幸傷重身亡。

ICON Park營銷總監史坦恩(John Stine)表示，「這令人震驚，並為之悲傷，無論何時發生類似傷害事故時，都令我們無比難過」。他也表示，目前StarFlyer已完全關閉，並正在與當局合作查明事故原因。

根據佛州安全紀錄顯示，StarFlyer過去並未有違規紀錄。但官員指出，2018年時曾有過爭議，涉及座椅釋放問題，後來園方也有改正。