美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

▲美德醫今日攻上漲停板。（圖／記者湯興漢攝）

記者林妤柔／綜合報導

美德醫-DR（9103）已連五天下跌，今（15）日開低差點跌停，隨即翻紅、漲停鎖死。分析師郭哲榮再度槓上這支股票，怒批美德醫若破100塊，就是一群傻瓜在買股票，台股根本沒得醫，揚言到時考慮全數出清手中股票。

說到美德醫漲停板，郭哲榮直言，如果美德醫突破歷史新高、突破100塊，代表台股沒得醫，「我考慮全數出清所有股票，代表你們太瘋狂了，一群傻瓜在進股票！」他澄清，不是說每個進美德醫的人就是傻瓜，但進美德醫，很多是傻瓜，家裡錢根本太多。

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郭哲榮解釋，邏輯很重要，藏壽司沒賺多少錢，股價卻到兩、三百塊，還是合理的狀況，因為籌碼集中，「新股上市有個溢價行情，因為籌碼集中，可以拉、炒都沒問題，不論多頭或空頭都是正常的」。

但美德醫狀況不一樣，郭哲榮認為，明明母公司的股價跟美德醫差了100%，「目前溢價87%不能再多了！」他激動指出，100塊就可以買到的水果，偏偏要買187塊，只能說沒得醫、沒得救，一個人就算了，很多人這樣買代表股市要泡沫了，「我認為美德醫再進場，就是佩服、再佩服」。

最後，郭哲榮提醒，絕對不要隨便相信素人，網路很多詐騙案例，人家為什麼要那麼好、送錢給你，「不要被人家賣了，對方在數鈔票，你還開心的跟人家說謝謝，這樣何苦呢？」