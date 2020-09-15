夏普108週年慶啟動變革三部曲　戴正吳看旺筆電：DynaBook明年掛牌

▲夏普會長戴正吳。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／新北報導

夏普（Sharp）今（15）日在台灣夏普聯合辦公中心舉辦創立108週年誕生慶暨創新科技展，會長戴正吳表示，夏普啟動原創、轉型、實踐三部曲變革，並提到看旺筆電需求維持到明年，而旗下DynaBook已經連續3年獲利，因此預計明年會在東京申請掛牌上市。

戴正吳表示，夏普將持續在智慧家庭、娛樂、智慧辦公室等擅長的業務領域，同時在健康、教育、安全、工業、車用新領域努力，期盼在每個領域建立新服務和解決方案，透過實踐事業願景、穩定成長2大主軸，使公司持續朝前邁進。

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戴正吳指出，夏普已經開始積極發展商務應用，接下來夏普將會發展成服務型公司，希望以8K加上5G及AIoT的計畫推動，而這也是鴻海創辦人郭台銘過去提過的「八屏一網一雲」，而過去夏普很缺筆電這一塊，如今將DynaBook納入旗下形成完整布局，因此預計明年將會在東京申請掛牌上市。

戴正吳分享，今年筆電螢幕比手機螢幕好，主要是筆電遠距應用的整體成長帶動，就像今年媒體都說筆電熱度看旺到明年，而他目前看來也是如此，尤其供應鏈缺料、補料的情況至少到年底，並提到筆電面板大缺貨的情況，可能讓夏普不得不重啟中低階面板的生產。

夏普表示，集團正式邁入108週年，自2016年8月進入新體制以來，經過4年的時間，推動事業變革轉型（Transformation），並制定「以8K＋5G和AIoT改變世界」的嶄新事業願景，展望在下一個100年可以為全人類持續貢獻所長。

夏普指出，集團以居家影視、生活家電、智慧型手機和商用設備等現有業務為基礎，致力於8K設備和技術開發、智聯網（AIoT）商品的拓展及平台建設，並進行8K＋5G系統整合服務、發展5G相關設備、擴展COCORO LIFE可購樂服務及加強雲端服務。

夏普分享，透過橫向和縱向的整體發展，集團業務將由以往的硬體與設備為主事業，轉型朝向成為結合軟硬體及科技服務的多元系統，以及提供解決方案方向永續前進，尤其是面對全球新冠肺炎疫情嚴峻及人口老齡化等社會問題，夏普將更關注健康、醫療及長照關懷領域研發。

夏普強調，為歡慶108周年，台灣夏普跟隨日本總社的腳步，自9月1日起天天發布新產品及技術訊息，同步台灣、中國大陸、東南亞及全世界的夏普都跟進，而台灣夏普更加碼在全新落成的聯合辦公中心舉辦創新科技展，實踐「ONE SHARP」的策略方針。