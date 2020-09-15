8月銀行人民幣存款餘額下降　創6年7個月以來新低

▲8月人民幣存款餘額減少。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導



央行今（15）日公布8月銀行辦理人民幣業務概況，8月OBU及DBU人民存款餘額為2358.8億，較7月減少51.09億人民幣或2.12%，創下6年7個月以來新低。

根據央行公布之人民幣業務統計數據，在人民幣存款餘額部分，8月DBU人民幣存款餘額2067.43億元（人民幣，下同）、較7月減少24.86億元或1.19%，OBU存款餘額291.37億元、較7月減少26.23億元或8.26%，合計總共為2358.8億、較7月減少51.09億人民幣或2.12%。

央行外匯局官員表示，這個月DBU存款減少有三大原因，包括法人三角貿易貨款支付、投資新發行國際債券以及轉換人民幣到其他幣別，而OBU減少原因跟DBU雷同，主要是三角貿易貨款支付以及轉換人民幣到其他幣別所致。

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在貼現及放款部分，變動金額不大，DBU貼現及放款為4.91億元、OBU為146億元，合計為150.91億元、減少5.5億或3.52%。

匯款總額部分，DBU匯款總額為750.6億元，較7月減少71.09億元或8.65%；OBU匯款總額為411.6億元，較7月增加28.23億元或7.36%，合計匯款總額為1162.2億元、較7月減少42.86億元或3.56%。央行表示，DBU減少是因為電子業匯出支付三角貿易貨款減少以及壽險業匯出投資款項下跌所致，OBU增加是因爲各銀行間OBU客戶之間的貨款收入增加所致。

今日各天期最優人民幣定存利率，1月期為永豐銀行3.05%、3月期為日盛銀行1.8%、6月期為日盛銀行1.9%、9月期為合作金庫1.45%、1年期為合作金庫1.45%。央行表示，永豐銀行 1 個月期利率罕見來到3字頭，主要是因為推出短天期有條件優利專案所致。

今日中銀台北公布的最新牌告利率較上月全面上調，1 個月為 2.2%、3 個月期 12.34%、6 個月期 2.52%、9 個月期 2.54%、1 年到期 2.55%，上調幅度0.14%~0.3%。