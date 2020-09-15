　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

法規鬆綁！　櫃買開放證券商與高資產客戶自行買賣外國債券

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼櫃買中心。（圖／記者余弦妙攝）

▲櫃買中心開放證券商與高資產客戶自行買賣外國債券。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

櫃買中心今（15）日指出配合主管機關法規鬆綁，修正櫃買中心「證券商自行買賣外國債券交易辦法」，並於109年9月15日公告施行。

櫃買中心表示，放寬證券商與具備新臺幣一億元以上財力並具有專業知識、交易經驗及風險承擔能力之高資產客戶交易外國債券的相關規範，包括放寬證券商可與高資產客戶交易外幣計價結構型債券，以及證券商與高資產客戶及高淨值投資法人交易外國債券不受專業投資人適用之債券信用評等應達BB以上之限制等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主管機關為因應高資產客群理財服務之需求、強化證券商商品研發能力及拓展證券商業務範疇，以推動我國證券商理財產業升級，而針對符合一定條件之證券商以受託買賣（複委託管道）、受託投資（信託/財富管理管道）及自營買賣（自營管道）等不同銷售管道提供高資產客戶之商品服務進行法規鬆綁。

櫃買中心指出，本次業務開放部分，尚包括符合一定條件的證券商或本國銀行之海外轉投資子公司或分支機構所發行外幣計價結構型債券，可由該證券商或本國銀行擔任境內代理人，而於國內與高資產客戶、高淨值投資法人及專業機構投資人以自行買賣方式交易該等債券。

櫃買中心提醒，為保護客戶權益，證券商辦理本項業務應強化資訊揭露義務及建立商品適合度制度、商品審查標準。另為協助證券商更加熟悉本項業務相關規範，櫃買中心將擇期舉辦相關業務宣導說明會。
 

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬
快訊／高雄大社爆命案！　一男遭砍死倒地
被老婆叫醒驚見都是水　倖存男還原經過哽咽：後悔沒救到妻兒
「武界溯溪」獲選入交通部優質旅遊行程！　觀光局急撤掉
砍脖60秒詭異畫面…吳仁惠「生前最後影片」預告：我要死了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

8月銀行人民幣存款餘額下降　創6年7個月以來新低

郭台銘8月鴻海持股按兵不動　市值總計達1061億元

康友-KY涉財報不實！　金管會10月初恐對會計師開鍘

0050一張10萬元太貴？　親民版「只要1/4價」就買得到！

夏普108週年慶啟動變革三部曲　戴正吳看旺筆電：DynaBook明年掛牌

Yahoo奇摩股市App助攻新手輕鬆入市！年輕用戶數爆增超過8成

胡亦嘉槓上金管會嗆主委是「騙子+小人」　黃天牧4字回應

怕刷爆拒用信用卡！他疑惑「沒理由排斥」　過來人曝：這點很可怕

法規鬆綁！　櫃買開放證券商與高資產客戶自行買賣外國債券

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

美德醫攻漲停！分析師「二度槓上」嗆：破100股票全出清

8月銀行人民幣存款餘額下降　創6年7個月以來新低

郭台銘8月鴻海持股按兵不動　市值總計達1061億元

康友-KY涉財報不實！　金管會10月初恐對會計師開鍘

0050一張10萬元太貴？　親民版「只要1/4價」就買得到！

夏普108週年慶啟動變革三部曲　戴正吳看旺筆電：DynaBook明年掛牌

Yahoo奇摩股市App助攻新手輕鬆入市！年輕用戶數爆增超過8成

胡亦嘉槓上金管會嗆主委是「騙子+小人」　黃天牧4字回應

怕刷爆拒用信用卡！他疑惑「沒理由排斥」　過來人曝：這點很可怕

法規鬆綁！　櫃買開放證券商與高資產客戶自行買賣外國債券

咖啡廳粉專寫下「BB彈射狗」遭抨擊！　老闆：純誇大虛構

誰上分、誰兄弟？　《爐石戰記》英雄戰場明星大亂鬥16日開打　

新設餐飲業明年3月起需裝「防污設備」　違規最重罰2000萬

金管會重罰新光人壽2760萬　停止支付董座吳東進報酬

快訊／高雄大社爆命案！一男遭「砍脖倒地」明顯死亡…警調查中

網傳瑞豐夜市惡霸犬「遭拔光牙齒失血亡」　動保處急找本尊檢查

《黑豹》查德威克鮑斯曼「死亡證明」曝真正死因！安葬在出生故鄉

國產口罩「MD、MIT」雙標9/17上路　合法市售品續賣至12/17

內湖怪叔叔強摸學童下體　情緒不穩遭強制送醫治療

王品石二鍋有恐怖同事！苦命女遭霸凌　上班就哭...醫確認罹職災

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

財經熱門新聞

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

成本低殖利率高　這檔ETF超會賺

抽中藏壽司20萬！大眼女主持嚇呆

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

總獎金逾14億！台彩推2款刮刮樂

謝金河：任天堂逆勢創造奇蹟　旺宏也會有走好運！

王雪紅光環加持　小公司9個月股價爆漲逾20倍

電機系起薪高！畢業卻選擇國考2關鍵曝

互補高　有0050可考慮這檔永續ETF

擺脫月光族！Richart推2子帳戶功能

他憂戰爭毀心血：如何分散風險？

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

好市多黃金條「2年飆漲62.5萬元」

更多熱門

相關新聞

券商8月獲利出爐！台新證單月EPS 0.51元稱霸　凱基證0.40元緊追

券商8月獲利出爐！台新證單月EPS 0.51元稱霸　凱基證0.40元緊追

台股八月份維持高檔區間震盪格局，位居主流的科技權值股出現回檔，也影響到券商自營操作績效。不過主要券商新公布8月業績表現仍不遜色，其中，台新證券、凱基證券單月EPS分別高達0.51元、0.4元；若比較前8月獲利，富邦證券稅後EPS為1.7元居首，統一證券1.54元緊追在後。

適度承受風險　債券ETF報酬不錯

適度承受風險　債券ETF報酬不錯

國際債券市場發行量創歷史新高　今年有望挑戰總額600億美元

國際債券市場發行量創歷史新高　今年有望挑戰總額600億美元

你是哪種理財專家？　櫃買推測驗遊戲抽百元購物金

你是哪種理財專家？　櫃買推測驗遊戲抽百元購物金

金融市場變數多　投資策略一次看

金融市場變數多　投資策略一次看

關鍵字：

櫃買中心券商債券

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

貪玩出事！鼠寶紙巾纏身崩潰抱頭

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面