人夫突領13萬「給小三零用錢」　銀行小姐秒拒！神展開…萬人敲碗

▲原PO難得領錢被阻擋！（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

詐騙橫行，銀行櫃檯還身兼「領錢安全機制」重要一環！一名人夫笑稱，日前想領13萬「養小三」，結果銀行小姐半開玩笑不給領，「我怎麼能容忍你領錢養小三呢？」真相超展開，原來原PO是要買東西，櫃台小姐一秒通靈「買摩托車喔？」嚇得原PO反問怎知道，吸引近萬名網友朝聖！

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》透露，長期都會去銀行存錢，存到連櫃檯小姐都熟識了。而昨（14）日下午，原PO再次現身銀行裡，櫃台小姐一見到他本尊，笑問「今天要存多少啊？」結果原PO回應，「我今天要領錢的」，且一次就要領厚厚的13萬現鈔，爆笑對話如下：

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櫃台小姐：哇～領那麼多錢幹嘛啊？



原PO：我要給小三的零用錢



櫃台小姐：什麼？小三...那我不給你領



原PO：為什麼



櫃台小姐：我也是人家的老婆，我怎麼能容忍你領錢養小三呢？



原PO：這裡領錢還有安全機制喔？



櫃台小姐：那當然啊

見櫃檯小姐一副正經模樣，原PO莞爾一笑解釋，「好啦～開玩笑的，我要買東西啦」下秒櫃檯小姐開啟雷達質問，「買什麼？摩托車喔？」當下原PO震懾不已，隨即反問「妳還會通靈是嗎？」櫃檯小姐露出神機妙算的表情，「哎呀～你們男人不都是愛買車的嘛！」讓原PO哭笑不得。

▲網友狂胡鬧！（圖／翻攝爆廢公社二館）



文章曝光後，掀起近萬名網友朝聖，紛紛歪樓笑回「這是玩笑的探視你的取款意圖，因為這是安全機制防詐騙」、「很不專業欸！不想看存款簿，想看櫃檯小姐姐的照片」、「我上次領10萬要給我老婆，小姐還說他會吃醋呢」、「你要回：真的不給我領喔！那我要拿什麼給妳花」、「在一起在一起，就是小三了（誤）」、「後面的餘額一定很多，像我剩百位數的，行員看都不看我」、「買小三的車（誤）」、「下次跟她說要放高利貸的」。