押朱雪璋返台牽扯警高階人事異動　檢察官也被瞞背後原因曝

▲朱雪璋14日下午經刑事局人員搭機押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

記者張君豪／台北報導

台灣空手道教練朱雪璋因涉及網路約戰私鬥，朱設計找四海幫眾密室圍毆上門武者，持番刀斷人腳筋遭法院判刑定讞後搭船潛逃大陸藏匿，14日下午經大陸廈門公安局通知台警搭乘立榮航空班機返台。但刑事局遭對岸臨時丟包人犯，只能倉皇派員押解，過程疏未告知檢察官，造成檢方狀況外場面相當尷尬。

負責接押朱男遣返業務的刑事局從頭到尾被對岸公安「吃死死」，對岸到13日深夜才緊急通知台警，連刑事局長黃明昭日前受訪時僅表明「查證中」，顯示兩岸共同打擊犯罪協議形同虛設，台方只能被動接受大陸警方行動，而朱學璋被「丟包」返台，檢警卻狀況外，無異賞了台警一個巴掌。

▲一場單純的通緝犯遣返，卻牽扯到高階警察人事異動，導致過程保密到家，連檢察官都被蒙在鼓裡。（圖／資料畫面）

根據刑事局跨國要犯遣返作業慣例，過去總是大張旗鼓狂發新聞邀功，甚至提前通知媒體航班資訊希望媒體曝光強調警方作為。從今年1月刑事局大動作從歐盟「蒙特內哥羅」遣返92名台籍詐欺犯，刑事局不畏新冠肺炎疫情（covid-19）大陣仗派出11名幹員跨國轉機押解人犯返台可見端倪。

刑事局3月針對該案發布新聞，表示此案是重大外交突破，甚至連累到該局幹員身陷歐洲一級疫區，導致出國押人的警官返台還得被迫隔離14天，刑事局並以此塑造幹員不怕死無懼疫情、英勇辦案風骨。

但知情人士透露，兩岸共同打擊犯罪協議早在民進黨執政否認一國兩制後就形同虛設，大陸公安對台警發出的引渡、遣返需求多置之不理，甚至朱雪璋早在兩周前就在大陸廈門落網，大陸公安也未依協議即時通報台灣警方，兩岸關係降至冰點的情況下，刑事局擔心對岸配合台警抓捕朱男的機關曝光，恐讓對岸友軍遭大陸中央公安部門懲處。

加上刑事局長黃明昭外傳明年即將問鼎警政署長大位，刑事局接機引渡朱男過程極度保密，力求圓滿讓朱嫌返回台灣。14日上午由該局兩岸科長及另名警官搭機前往廈門高崎國際機場接人，直到班機返台落地。



指揮緝捕朱雪璋的北檢專案指揮的檢察官都被蒙在鼓裡，甚至檢察官14日下午一時連絡不上刑事局查證，事後才接獲開會中的局長回復確認，使得應該是偵查主體的檢察官指揮偵查架構，形同虛設，讓檢察官在事前狀況外，刑事局力求引渡朱男的荒唐過程是否引發後續效應，有待觀察。

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