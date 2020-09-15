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Yahoo奇摩股市App助攻新手輕鬆入市！年輕用戶數爆增超過8成

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▲Yahoo奇摩股市App行動看盤再進化！年輕用戶數爆增超過8成，全新改版助攻新手輕鬆入市。（圖／Yahoo提供）

▲Yahoo奇摩股市App行動看盤再進化，年輕用戶數爆增超過8成，全新改版助攻新手輕鬆入市。（圖／Yahoo提供）

記者陳心怡／台北報導

新冠疫情肆虐，股市動盪不斷，散戶亂局蜂擁入市逢低承接，當中不乏許多買股零經驗的年輕股民想藉此機會拼搏一把。證交所統計，30歲以下開戶人數年增率達15%，今年3月到8月間，Yahoo奇摩股市App 29歲以下用戶數更爆增超過八成，顯見年輕股民的行動看盤需求也跟隨股市熱度上揚。

Yahoo表示，台股新開戶數持續攀升，Yahoo奇摩股市App 29歲以下用戶數也大幅成長達8成 (82%)，顯見年輕股民的行動看盤需求也跟隨股市熱度上揚！觀察用戶在Yahoo奇摩股市App的瀏覽行為發現，年輕用戶股齡短、對股市不熟悉、看盤希望快狠準，相較一般資深股民，更為熱衷瀏覽台股熱門排行、方便設定個人投資組合的自選股功能，還有類股報價內容。

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Yahoo指出，股市App大改版的四大升級重點，包括即時報價結合台股「熱門排行」及「國際金融」指數；全新功能「台股聊天室」上線；個人化投資組合串連「自選股新聞」；優化行動看盤介面。為加碼助攻新手股民，Yahoo也自即日起推出「投資新手村」特別企劃，集結股市操盤的基礎概念與新手建議，讓年輕股民也能快速上手。

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