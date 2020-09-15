勞團要求勞保年改「先找勞工談」　基礎年金、樓地板要規劃

▲勞團要求勞保年改草案出來前要先跟勞工對話。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保年金是否改革一直是外界關注焦點，先前勞動部長許銘春就曾提過，勞保年金改革會做，且目前也在持續蒐集外界意見中，對此，勞團也提出質疑，目前都尚未收到任何開會通知，希望勞動部在草案出來之前，應該要跟各縣市工會及勞工團體進行對話討論。

2020工鬥今（15）日到勞動部前陳抗，提出希望勞動部在進行勞保年金改革前須注意的三大訴求：

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1、請政府正視台灣勞工退休水準低落的問題。

2、勞保年金改革方向規劃應加入設立基礎年金及樓地板。

3、政院版決定前，應先與各縣市工會及勞工團體進行公開對話。

2020工鬥表示，目前勞保年金請領金額不到2萬元的比例高達75.5%，對比軍公教年金樓地板都有3萬2000元以上來說，兩者間的差異極大，這樣的對比之下只會造成台灣社會的分化與對立。

另外，2020工鬥也說，台灣在面對近年人口結構的巨變，以及「低薪、少子化」這樣已然成為「國安問題」的社會事實，若國人退休生活只靠職業別分立的社會保險來承擔，本來就是不可能的任務。因此，認為在談勞保年金改革時，絕對必要規劃「基礎年金」以及勞工退休金「樓地板」，否則未來每5-8年就要重演「勞保年金破產」的威脅。

2020工鬥更提到，政府應盡速啟動勞保年金改革的政策討論，在各地舉辦座談會，廣納勞工及社會團體的意見，而不是只由政府提出缺乏社會討論的修版法本，這樣只會造成更多社會衝突及對立。

對此，勞動部回應，勞工各項福利與權益，無論是在職勞工或退休勞工，政府都會加以重視與照顧。各界對於年金改革提出的建言，勞動部表示尊重，亦會持續傾聽；目前就改革各面向仍在通盤審慎評估中，尚無具體確定的改革版本。另外，任何政策的改變，勞動部必會傾聽各界聲音，並向外界溝通說明。