美攔截50萬副不合格中國口罩　需求大價格飆6倍…居然賣到8970萬

▲美國海關與邊境保衛局查獲50萬副自中國進口的不合格口罩。（圖／翻攝自美國海關與邊境保衛局官網）

記者葉睿涵／綜合報導

美國海關與邊境保衛局（CBP）14日宣佈，日前在芝加哥國際機場查獲50萬副不合格的N95口罩，檢測後發現，其中的10％不合格。這些口罩都來自中國，並準備送往新澤西的一家公司。由於美國口罩需求量激增，因此專家估計這批口罩價值將高於市價，可以賣出約307萬美元（約新台幣8970萬元）的價錢。

據芝加哥獨立電視台WGN9報導，反恐怖主義違禁品執法小組（A-TCET）9月10日接到國土安全部調查部門的通知後，在運送至歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）的貨物中，攔截了這批來自中國深圳的口罩。

A-TCET將其中的30副送往位於西佛吉尼亞州（West Virginia）的疾病管制與預防中心（CDC）實驗室進行檢測，發現其中10%的口罩過濾效率低於95%，不符合政府規定的過濾標準。CBP指出，這批口罩將被移交給國土安全部調查部門進行進一步的執法和調查。

CBP官網引述進口專家的說法指出，由於需求量激增，預計這批口罩在美國境內的售價可高達307萬4385美元（約新台幣8970萬元），比建議售價的47萬4905美元（約新台幣1388萬元）高出了6倍之多。這批口罩原本將送往新澤西州（New Jersey）的一家公司。