創新低！　人力銀行：企業發放中秋禮金意願僅5.5成

▲僅5.5成企業願意發中秋禮金。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者余弦妙／台北報導

中秋節將近再加上今年有4天連假，對此yes123求職網特地針對企業秋節禮金與勞工慶祝計畫調查，結果顯示55.5%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，若以企業「發獎金」比例來看，則低於去年的60.2%，也創有紀錄以來新低。

根據yes123求職網調查顯示，合計有高達55.5%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，其中，36.2%為會發放中秋獎金，但不會發放中秋禮品、19.3%為會發放中秋獎金，也會發放中秋禮品。不過根據以往的調查經驗，去年發獎金的比例為去年的60.2%，前年則是63.8%，創下了有史以來新低。

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假如公司將發放秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？此次調查結果發現，有35.9%的企業預估，會發800元至1,200元不到；同時也有22.4%的企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發1,500元以上至2,000元不到的，也佔了10%；平均發放獎金，則落在1,460元，比起去年的1,543元，等於少了83元，減幅為5.4%。

整體而言，對於今年的三節獎金有65.3%的企業表示，總金額算「持平」；僅9.4%表示是增加的；但也有25.3%透露，比起去年其實是減少的。