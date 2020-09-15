華郵副總編曝「北韓金氏女人」較量…李雪主勝　稱謂反映地位不同

▲《華郵》副總編伍德沃德新書《憤怒》分析李雪主（左）與金與正（右）在家族中的不同地位。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

北韓金氏政權資訊控管嚴格，加上經常有金正恩厭棄李雪主或與金正恩爭權的小道消息傳出，讓外界對「第一家庭」倍感好奇。《華盛頓郵報》副總編伍德沃德（Bob Woodward）最近在新書《憤怒》（Rage）中披露李雪主與金與正在官方場合中，分別將金正恩稱為「老公」與「金委員長」，點出了兩人在金氏家族的地位不同。

南韓《中央日報》報導，《華郵》副總編伍德沃德的新書《憤怒》透露，在2018年蓬佩奧到訪平壤的晚宴中，金正恩擔任勞動第一副部長的妹妹，金與正稱呼金正恩為「金委員長」和「偉大的最高領導人」，並且表現恭敬；反之，「第一夫人」李雪主卻表現得十分輕鬆自在。

晚宴上，美國中央情報局（CIA）韓國任務中心主任金成賢（Andrew Kim）在金正恩點燃香菸時，開玩笑地說道，吸菸有害健康，想與金正恩拉近關係。豈料，話語一出，金與正和勞動黨副委員長金英哲立即面露驚色，因為在北韓，從未有人敢與金正恩如此說話。這時，金正恩身邊的夫人李雪主趕緊打圓場說道，「確實如此，我也經常提醒『老公』吸菸有害健康」，才打破了尷尬。

▲2018年4月「文金會」上金正恩夫婦與文在寅夫婦。（圖／達志影像／美聯社）

伍德沃德強調，在這樣的官方場合中，李雪主自然地將金正恩稱為「老公」，顛覆了過去北韓第一夫人稱丈夫為「元帥」的傳統，可見她才是真正能對金正恩發揮影響力的重要人物。他也舉另一個例子佐證這個說法。2018年4月，在「文金會」結束後的晚宴上，李雪主曾對南韓總統文在寅妻子金正淑說道，「我們都希望『丈夫』的事業能夠順利。」

伍德沃德指出，從這些小事跡中對比金與正與李雪主的表現，可見李雪主將自己定位為妻子，而非金正恩的下屬，但金與正並沒有將自己視為金正恩的妹妹，而是將哥哥當成尊敬的領導，可見李雪主與金正恩的關係更為密切，也更能影響金正恩。