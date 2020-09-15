川普怒嗆地方官「天涼火就會熄」　加州野火狂燒1/3台灣仍冷處理

▲美國西岸野火災情嚴重，加州消防人員與大火拼博。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

美國西岸大火延燒數周以來，川普總統14日首次打破沉默道，森林火災並非導因於氣候變遷，而是森林管理不當。加州官員警告，以為一切只與植被管理有關是十分危險的觀點。川普則回應，「天氣會開始轉涼，你等著看吧！」

根據《CNN》報導，這場野火光在加州就燒毀了330多萬英畝（約三分之一個台灣）的土地，造成災難般的橘色天空和籠罩西岸的濃煙。川普14日會見加州官員時拒絕承認大火與氣候變遷有關，真正需要的是更好的森林管理措施，「樹倒下一段時間後會變得非常乾燥，就像火柴一樣…它們可能會爆炸，還有乾燥的落葉，也是一種燃料，他們應該要好好清理。」

加州天然資源部長克勞福特（Wade Crowfoot）警告，平均氣溫持續升高是科學事實，「如果我們忽略科學，把頭埋在沙子裡，想說這只是植被管理的問題，就無法保護加州人民。」川普回應，「天氣會開始轉涼，你等著看吧！」

克勞福特又道，「我希望科學也會同意你的觀點。」川普則說，「事實上，我不認為科學會知道這是怎麼一回事。」

▼加州天然資源部長克勞福特（Wade Crowfoot）警告不能單純認為只是植被管理出問題，要相信科學，以解決氣候變遷危機。（圖／達志影像／美聯社）

《CNN》指出，川普忽視了人類活動已經導致地球變暖的事實，創造了創紀錄的乾旱和乾燥、炎熱的條件，而這些條件往往是引發森林火災的催化劑。川普日前在競選集會中重申，奧勒岡州和華盛頓州從來沒有經歷過這樣的事情，「但你知道這是關於森林管理的，請記住這句話，非常簡單——森林管理。」

據報導，加州和川普最近達成協議，在聯邦政府的幫助下，加州的植被和森林管理將增加一倍，加州州長紐森（Gavin Newsom）11日表示，「我們正處於氣候危機之中，一生從未經歷過的天氣，它正以前所未有的方式年復一年地發生著。」

在14日的新聞發布會上，紐森除了提醒川普，加州57%的土地是聯邦林地之外，更直接提及他們在氣候危機上的分歧，「天氣越來越熱、越來越乾燥，乾旱導致1.63億棵樹死亡，我們從中觀察到的科學數據不證自明，氣候變化是真實的，而且正在加劇大火。」

▲加州州長紐森（Gavin Newsom）與川普14日進行會面，商討加州大火問題。（圖／達志影像／美聯社）

負責監測南加州空氣品質的機構於6日紀錄到，近30年來臭氧污染的最高濃度。《洛杉磯時報》13日報導稱，西岸的四個城市，波特蘭、洛杉磯、舊金山和西雅圖由於這次的火災，被列為世界上污染最嚴重的10個城市。

民主黨候選人拜登14日也抨擊，西方世界真的是在著火，川普卻指責那些家園被燒毀的人應該要好好打掃地板、清理森林落葉，「像川普這樣忽視氣候變遷的人如果連任，這些可怕的事件將變得更加常見、更具破壞性與致命。」

《CNN》分析，拜登和川普在氣候危機上的政策分歧，是這次競選中最鮮明的對比之一，這個問題必然會在日後的總統辯論中出現。部分幾州，選票已經送達或正在送到選民手中，而雙方候選人在氣候議題上的對比，可能成為部份選民提前投票的原因。