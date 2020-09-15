影／MIT口罩打鋼印靠這台　工具機國家隊趕工「壓花輪」機器保安心

▲工具機國家隊出馬，趕工生產打鋼印標示Made in Taiwan及MD的「壓花輪」機器。（圖／翻攝自經濟部臉書）

記者林淑慧／台北報導

大陸製口罩混充台灣製造（MIT）案件衝擊全台，為加強源頭管理，經濟部今（15）日表示為生產打鋼印標示Made in Taiwan及MD的「壓花輪」機器，再次請到工具機國家隊出馬，讓原本需要2至3個月的工作時程，預計一週就可完成。

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為了杜絕偽標事件，加強國產口罩辨識，從後天（17日）之後所生產的國產醫用平面口罩，要標示Made in Taiwan及MD（medical device，也就是醫材），新增的規定發布之後，很多環節都要動起來；其中，就包括鋼印機器壓花輪的製作。



官員指出，要在最短時間內，幫國內所有口罩產線增添防偽鋼印，工具機國家隊再次出動，依據口罩機的量測數據，設計相應的壓花輪，加上防偽加工技術及特殊刀具的訂製，所需要耗費的人力、物力，一點都不容易。



這項幕後工程除了政府、公會與法人的投入，更要感謝台灣工具機產業非常精密的製造功力， 隨著國家隊持續的努力，將盡快開始全面生產雙鋼印口罩；官員也提醒，12月17日前，實名制口罩如果沒有雙鋼印，這些是原有的存貨，請大家領到口罩時不必擔心。

為生產打雙鋼印的壓花輪，工具機國家隊再次出動，經濟部也特別列名感謝：工具機暨零組件公會(TMBA)、哈伯、巨倫機械、盈錫、普森精密、羅翌、泓鉅、六鑫、龍澤(偉駿模具)、余達/允坦、凱柏/泓鼎、程泰、亞崴、永進機械、達佛羅、金耀、先鎰、健椿工業、七駿、長宏、權和等廠商。