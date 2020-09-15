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50年一見！大西洋5熱帶氣旋共舞　歷史上「只發生過兩次」

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▲▼北大西洋14日出現史上第二遭5個熱帶氣旋同時活躍的奇景。（圖／達志影像／美聯社）

▲北大西洋14日出現史上第二遭5個熱帶氣旋同時活躍的奇景。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

近來正值颶風的高峰期，繼8月底颶風蘿拉（Laura）重創墨西哥灣與美國路易斯安那州之後，14日在大西洋上竟罕見地同時存在5個活躍的熱帶氣旋，是歷史上第二次發生這種現象，而第一次出現5旋共舞的場面，是在距今約50年前的1971年。

據《CNN》報導，這5個氣旋分別是於百慕達登陸的颶風「波萊特」（Paulette）、預計於路易斯安納與密西西比交界登陸的颶風「薩利」（Sally）、位於大西洋中部目前已逐漸消散的熱帶低壓「雷恩」（ Rene）、未來有機會持續成長為颶風的熱帶風暴「泰迪」（Teddy）以及在非洲維德角群島西北部海域的熱帶風暴「維琪」（Vicky）。

▼北大西洋5個熱帶氣旋中心分布圖。（圖／翻攝自美國國家颶風中心）

▲▼北大西洋14日出現史上第二遭5個熱帶氣旋同時活躍的奇景。（圖／翻攝自美國國家颶風中心）

根據《美聯社》引述，科羅拉多州立大學颶風氣象學家克洛茲巴赫（Philip Klotzbach）指出，大西洋上一次出現這麼多活躍熱帶氣旋，是在距今49年前的1971年，當時總共有六個風暴，分別是伊迪絲（Edith）、費恩（Fern）、珍芝（Ginger）、海蒂（Heidi）、艾琳（Irene）及一個未命名風暴。

美國國家颶風中心（NHC）指出，雖然波萊特正在遠離百慕達，但強風、暴雨、巨浪和風暴潮（storm surge）可能會持續到當地時間15日下午，預計持續增強至16日可能升級為主要颶風，成為本季強度第二大的颶風。

NHC提醒，薩利目前正向西北方向穿過墨西哥灣，估計最高的風暴潮將出現在薩利登陸地點的東部，從密西西比河口以東包含海泉市（Ocean Spring）與博格涅湖（Lake Borgne），都可能出現7到11英呎（約2到3公尺）的暴潮。

此外，NHC也說明，墨西哥灣沿岸從路易斯安那州到佛羅里達狹長地帶，未來將有大量降水，一些城市的降雨量可能達到2英尺（約60公分），可能發生危及生命的洪水，將影響包括主要城市和河流。

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