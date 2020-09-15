申購最後一日！　康全電訊抽籤破44萬筆直逼亞洲藏壽司

▲左起為康全電訊董事長任冠生、總經理邱裕昌。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

新股IPO抽籤賺高溢價差形成風潮，繼亞洲藏壽司（2754）累積53萬筆申購數後，康全電訊（8089）截至昨（14）日的申購量也突破44.5萬筆，中籤率來到0.39%，而今（15）日就是申購的最後一日，預計可望直追亞洲藏壽司的申購數。

近期台股掀起新股申購熱潮，上週亞洲藏壽司累積53萬筆申購數，中籤率僅0.29%，並預計在17日上櫃掛牌，而接力的則是網通新兵康全電訊，截至14日的申購量也突破44.5萬筆，凍資達201.3億元，中籤率僅剩0.39%，預計9月23日掛牌上櫃。

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康全電訊董事長任冠生日前表示，公司主要產品為光通訊中繼設備、寬頻用戶端設備及家庭網路設備，並在接獲亞太地區的電信商大客戶之後，推升近三年營運成長，因此康全電訊將成功模式複製到歐美市場接單，可望再創營運高峰，並成為未來五年的重要營運動能。

康全電訊申購承銷價為45.24元，股價昨日盤中最高衝上113.5元，今日股價回檔，盤中最低跌至 79.7元，但仍有76%的溢價差，而今日就是申購的最後一日，預計申購數可望直追亞洲藏壽司，並預計在9月17日公開抽籤。