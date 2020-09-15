　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

失業沒錢繳房租！友人介紹「日薪1100工作」　她感動正能量爆發

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台南工地意外，鋼筋穿工程師頸部。（圖／記者林悅翻攝）

▲女網友在工地工作，領日薪1100元過生活。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

職業不分貴賤，每種工作都有辛苦的地方，也都應該受到尊重，一名女網友因為急需用錢，經朋友介紹後在工地工作，領日薪1100元，「這份工作讓我有錢繳房租，有錢能吃飯」。她認為做工不是一件丟臉的事情，不偷不搶不騙，衣服髒了可以回家換，激勵人心的故事獲得網友大讚，「你的手跟你的心是乾淨的」。

女網友在臉書「爆廢公社」發文，最近看到很多工地文，內心有點感觸，前陣子失業加上急需用錢，透過朋友介紹到工地工作，每天做粗工領日薪1100元，「為了繳房租和負擔生活費，硬是撐了一個月」，內心很感謝這份工作，讓她可以有錢過日子。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲工地,工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女網友認為，在工地不用覺得丟臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

看到網路有些言論，嫌棄做工的人不乾淨，她坦言，在工地上班衣服髒是很正常的事情，因此下班都會先回家洗澡，換一套乾淨的衣服之後再去做其他事情，「做工不偷不搶，不需要覺得不如人，要自重才會人重之，大家互相勉勵加油」。

正能量滿滿的貼文獲得許多網友大讚，「這種正面實際文章才是我們需要的」、「不偷不搶，憑自己勞力賺錢，您很棒」、「除了作奸犯科，所有的工作都應該被尊重」、「不得不給妳一個讚」、「雙手勞力所得的一切都是值得尊敬的」、「很討厭不工作的人，只想要當大爺，不想要付出」。

但也有網友認為這樣的工作內容，拿到的薪資太少，「粗工1100元太少了，工地清潔包1200元不用搬重，也是現領，感覺更適合妳」、「我知道的粗工女生是1300元，1100元太少了」、「粗工少說也要1500元」、「替你感覺不值，1100元真的太少了，工作只按電梯也是1100元」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
22歲陸網紅觸電亡　女友爆哭「為了救我才死」：要把孩子生下來
遠遠就看到童屍…村民第一時間救援武界壩哭了
快訊／北市校園午休驚傳濺血！　學生拔刀砍同學
新北汽機車互撞　騎士撞飛當場死亡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

勞團要求勞保年改「先找勞工談」　基礎年金、樓地板要規劃

失業沒錢繳房租！友人介紹「日薪1100工作」　她感動正能量爆發

台指期漲56點 分析師：月底前有望轉為橫向整理

台美高階對話確定登場　工商協進會：層級越高未必對台有利

創新低！　人力銀行：企業發放中秋禮金意願僅5.5成

台股站上12800點大關！台積電漲近1%　指數漲57點收12845點

中石化董事會通過投資新案　增資下游及收購資產設備

影／MIT口罩打鋼印靠這台　工具機國家隊趕工「壓花輪」機器保安心

申購最後一日！　康全電訊抽籤破44萬筆直逼亞洲藏壽司

口罩新規看過來！經濟部：旅客入境攜帶超過250片須申請許可

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

劉雨昕Popping炸翻！扭臀挑釁對手　師父林夢「調皮賣萌」爭合作～

「路邊等停車格」被檢舉吃罰單！　她無奈PO文：不這樣等要怎停？

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

玖壹壹《LOCAL》MV找LOCAL KING　吳宗憲「我是裡面舞跳最好的！」

玄彬曬黑返韓「手臂變超壯」！　「溫柔手勢」呼籲粉絲保持距離

勞團要求勞保年改「先找勞工談」　基礎年金、樓地板要規劃

失業沒錢繳房租！友人介紹「日薪1100工作」　她感動正能量爆發

台指期漲56點 分析師：月底前有望轉為橫向整理

台美高階對話確定登場　工商協進會：層級越高未必對台有利

創新低！　人力銀行：企業發放中秋禮金意願僅5.5成

台股站上12800點大關！台積電漲近1%　指數漲57點收12845點

中石化董事會通過投資新案　增資下游及收購資產設備

影／MIT口罩打鋼印靠這台　工具機國家隊趕工「壓花輪」機器保安心

申購最後一日！　康全電訊抽籤破44萬筆直逼亞洲藏壽司

口罩新規看過來！經濟部：旅客入境攜帶超過250片須申請許可

夫國道上突然沒呼吸心跳！妻冷靜聽線上CPR...休假救護員剛好路過

他砸爛女友嫩臉＋爆眼球　「塞豬籠藏屍」怕鬼跟…竟撕衣服求灑避邪水！

解放軍今起連三天「發射火箭」　黃海南部發航警

她帶狗回家遭反對！　1週後抓包「老公進房偷抱狗」還笑超開心

踹破帳篷逃死！武界壩倖存男「還原經過」…哽咽：後悔沒救到妻兒

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！　直播爆哭曝過程：為了救我才死

勞團要求勞保年改「先找勞工談」　基礎年金、樓地板要規劃

連7季登銷售王　雙北市居民逾4成買25坪以下小宅　

國民黨團要蘇貞昌為開放美豬道歉　政院反擊：馬政府更該道歉

最煩人鬧鐘！　「大腸包小腸」左右夾攻狂掃臉...萌弟賴床躲無路

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

財經熱門新聞

新手想存台積電　同事笑歪：笨蛋

成本低殖利率高　這檔ETF超會賺

抽中藏壽司20萬！大眼女主持嚇呆

一票全靠爸媽繳頭期款　他教：買小間來跳

錯過藏壽司還有汎德永業！抽到現賺21萬

王雪紅光環加持　小公司9個月股價爆漲逾20倍

謝金河：任天堂逆勢創造奇蹟　旺宏也會有走好運！

電機系起薪高！畢業卻選擇國考2關鍵曝

互補高　有0050可考慮這檔永續ETF

擺脫月光族！Richart推2子帳戶功能

快訊／今彩539「12天開11注」頭獎！桃園1注獨得

他憂戰爭毀心血：如何分散風險？

他求解「鏟花師年薪千萬」年輕人卻不做！內行笑了

半導體史上最大收購！台南之子黃仁勳成「矽谷霸主」身價破千億

更多熱門

相關新聞

高鐵妹趴男腿「衣蓋頭」惹議！本尊回應

高鐵妹趴男腿「衣蓋頭」惹議！本尊回應

有網友日前搭高鐵時，拍下斜前方一名熱褲妹「上半身蓋著外套」趴在男子大腿上。照片被PO出後，姿勢恰巧讓許多網友想歪表示，「在使用暖暖棒」、「頭有在動嗎？」也有另一派網友聲援，「只是在睡覺」、「睡個覺也要被偷拍」、「一看就知道在睡覺」。留言區則出現疑似是本尊的網友現身回嗆。

工地2鋼筋直插貫穿胸肺　他幸運逃死還揪出肝癌

工地2鋼筋直插貫穿胸肺　他幸運逃死還揪出肝癌

題意不清！老師回客家人=買划算的...扯炸

題意不清！老師回客家人=買划算的...扯炸

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

機車老闆一看「輪胎」秒跌坐　網：職業級

老公「穿工人服」奔兒家長日！人妻崩潰嫌髒

老公「穿工人服」奔兒家長日！人妻崩潰嫌髒

關鍵字：

做工工地爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

孕婦被夫推下懸崖！先環抱親一口再變臉：去死吧

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

快訊／韓女星吳仁惠搶救無效享年36歲

2天縱慾7次爆紅！25歲電競選手施暴「女友手腳全廢」

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

快訊／宜蘭1歲男嬰墜4F「摔躺防火巷」亡

6億打造台版「珍寶海鮮舫」1年收攤　靠岸20年淪海上廢墟

快訊／武界壩4死慘劇未落幕！今再傳4搜救員失聯

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

汪小菲酒吧摟妹　深夜突發「大S照」

男星月薪6萬→五分埔打工賣童裝

「19吋蛇腰」富太討尪歡心30年　遺產分到1元

看到齊頭水只剩10秒！暴漲影片曝

臉書社團爆紅！超容易錯過的好物

快訊／武界壩4失聯搜救員找到了！

更多

最夯影音

更多
高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃

高雄火鍋店「1碗飯10元」自己裝　弟使神技堆成山！她大方：盡量吃
空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

空勤11km河床找到失蹤28hrs男　妻要國賠台電：武界壩4／13才安檢

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

程瀟「床上超長懶人桌」追劇！　「5m手機充電線」舒服躺沙發打遊戲

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

1歲兒堅持不叫媽媽！萌喊「太太」　安以軒好無奈：我發工資給你喔

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

蕭敬騰突襲賣場賣麵「沒有圓滿」　心心念念「我要買電池跟工具箱！」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面