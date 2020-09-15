失業沒錢繳房租！友人介紹「日薪1100工作」　她感動正能量爆發

▲女網友在工地工作，領日薪1100元過生活。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者施怡妏／綜合報導

職業不分貴賤，每種工作都有辛苦的地方，也都應該受到尊重，一名女網友因為急需用錢，經朋友介紹後在工地工作，領日薪1100元，「這份工作讓我有錢繳房租，有錢能吃飯」。她認為做工不是一件丟臉的事情，不偷不搶不騙，衣服髒了可以回家換，激勵人心的故事獲得網友大讚，「你的手跟你的心是乾淨的」。

女網友在臉書「爆廢公社」發文，最近看到很多工地文，內心有點感觸，前陣子失業加上急需用錢，透過朋友介紹到工地工作，每天做粗工領日薪1100元，「為了繳房租和負擔生活費，硬是撐了一個月」，內心很感謝這份工作，讓她可以有錢過日子。

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▲女網友認為，在工地不用覺得丟臉。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

看到網路有些言論，嫌棄做工的人不乾淨，她坦言，在工地上班衣服髒是很正常的事情，因此下班都會先回家洗澡，換一套乾淨的衣服之後再去做其他事情，「做工不偷不搶，不需要覺得不如人，要自重才會人重之，大家互相勉勵加油」。

正能量滿滿的貼文獲得許多網友大讚，「這種正面實際文章才是我們需要的」、「不偷不搶，憑自己勞力賺錢，您很棒」、「除了作奸犯科，所有的工作都應該被尊重」、「不得不給妳一個讚」、「雙手勞力所得的一切都是值得尊敬的」、「很討厭不工作的人，只想要當大爺，不想要付出」。

但也有網友認為這樣的工作內容，拿到的薪資太少，「粗工1100元太少了，工地清潔包1200元不用搬重，也是現領，感覺更適合妳」、「我知道的粗工女生是1300元，1100元太少了」、「粗工少說也要1500元」、「替你感覺不值，1100元真的太少了，工作只按電梯也是1100元」。