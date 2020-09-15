口罩新規看過來！經濟部：旅客入境攜帶超過250片須申請許可

▲經濟部表示入境旅客攜帶超過250片醫用口罩者，自明（16）日起須向國貿局申請許可。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

為加強國內進口口罩的源頭管理，經濟部國貿局公告最新規定，針對入境旅客攜帶超過250片醫用口罩者，自明（16）日起須向國貿局申請許可；另外，帶醫療口罩入境無論片數，都須向衛福部食藥署申請辦理輸入查驗。

經濟部表示，為避免進口人進口口罩，違反進口目的，危害防疫及民眾健康，經濟部與衛生福利部、財政部達成共識，自9月16日起進口口罩，不論醫用或非醫用，應先向國際貿易局申請輸入許可。依據經濟部國貿局公告，進口人用醫療器材應依下列規定辦理：

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一、應檢附衛生福利部核發之醫療器材許可證影本或同意文件，並應申報填列醫療器材許可證號碼（十四碼）。

二、如屬危險性醫 療儀器，除應檢附衛生福利部核發之醫療器材許可證影本，及申報填列醫療器材許可證號碼（十四碼）外，並須檢附衛生福利部核准醫療機構購置之同意文件。

三、非供人用者免依上述規定辦理。 輸入醫療器材應依照「輸入藥物邊境抽查檢驗辦法」規定，向衛生福利部食品藥物管理署申請辦理輸入查驗。

經濟部表示，進口人可在貿易局建置的「口罩輸入許可申請系統」線上申請輸入許可，只要資料填寫完整系統就會自動核發，申請時不用檢附任何文件。但是，貿易局請進口人特別注意，口罩自海關放行日起，要在每週一到「口罩輸入許可申請系統」線上登錄口罩流向。