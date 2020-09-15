台股站上12800點大關！台積電漲近1%　指數漲57點收12845點

▲台股終場收在12845點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

美股四大指數昨日收漲，台股今 (15) 日受激勵開低走高，在台積電、聯發科等電子權值力撐下，指數衝破 12800 點大關，終場收在12845點或0.45%，上漲57點，成交量1757.28億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 445元作收、上漲0.91%；鴻海（2317）以 79.1元作收、下跌0.38%；股王大立光以3655元平盤作收。

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其他大型權值股除了鴻海、台化下跌，大立光、中華電、台塑、國泰金收平盤外，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以生技類股漲幅最高，上漲1.64%；表現較差為水泥類股，下跌0.53％。

兆豐投顧董事長李秀利指出，台股今天成交量不夠，顯現市場追價意願趨於保守，投資人看多做少，不過今日盤面主流仍是電子族群，像是聯電、宏碁、松翰、巨騰-DR，以量大強勢中小型電子股為主，另外題材相關概念股，包括太陽能綠電的大亞、茂迪也是盤面亮點，由於今天漲的都是些中小型股，所以大盤指數緩慢逐步上揚。



展望後市，李秀利表示，在量能還沒放大之前，建議風低承接，電子股或傳產股及要找有利基的，第四季是盤面主流或旺季的族群，像是受惠購物季節的網通股。