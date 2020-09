糗爆！美海關扣押2千副「山寨AirPods」　3天後澄清：是OnePlus真品

▲美國海關誤把OnePlus Buds當成山寨AirPods查緝。(圖/記者邱倢芯攝)

記者林妤柔/綜合報導

好糗!美國海關在機場查緝2000副、價值39.8萬美元的「山寨AirPods」,並在推特上自豪表示「每天都在保護美國民眾的安全」,結果在3天後發文澄清,原來該批耳機其實是外型相近的白色OnePlus Buds。

8月31日,美國海關和邊境巡邏隊於紐約甘迺迪國際機場查獲2000副「山寨Airpod」,真品總價應為39.8萬美元,該批貨原訂從香港要發往內華達州。對此,美國海關邊防總署(CBP)在推特和新聞稿分享此事,強調這是「官員維持警覺心的展現」,同時為了保護美國民眾的安全不遺餘力。

過不久,CBP推特於昨日將貼文更新,並說道「原來那不是蘋果!」該貼文也釣出OnePlus廠商在底下幽默回覆「嘿,把那些還給我!」

事實上,OnePlus在今年早期宣布OnePlus Buds上市,且已經在美國販賣幾個月,其包裝也清楚顯示OnePlus商標和產品的各種認證。若以OnePlus Buds訂價來看,這次查緝價值較低,僅約16萬美元。所幸,OnePlus可要求美國海關退回該產品,只是等到美國海關授權發布,仍需要一點時間。

