台灣被攻擊也要「保住資產」！　他憂戰爭毀心血：如何分散風險？

▲原PO擔心，若發生戰爭，一生的心血會不會就沒了。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

許多人除了理財外，也開始學習投資，買股票是投資的其中一個選擇。有網友提出疑問，目前資產有七成都放在不動產，但他認為風險有點高，流動性太低，「如果台灣被導彈攻擊房價崩盤，或是被占領，也可以有一些資產放在國外不受影響。」因此他好奇發問，「如何分散投資，免於戰爭風險 ?」

原PO在PPT「Fund」基金板上發文，想要分散資產風險，若台灣被中共攻擊或是占領，「我也可以有30-50%的基金資產放在國外，不會被共產黨充公，不受共產政府影響」。

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他提出，若手上有1億元的資產，拿出3到5成購買歐洲、美國、新加坡、日本基金或ETF，「有辦法在券商開一個帳戶，同時遙控這四檔基金嗎？還是要去美國開個戶頭，投資各種基金或ETF，這樣可以免於戰爭風險嗎？」

他也在文末強調，「這是純分散風險的討論，希望不涉及統獨、政治意識，以及愛國問題，純粹希望小弟我奮鬥一輩子的心血，不要因為一場戰爭就去掉一大半，謝謝。」

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，底下許多網友留言，「立刻買機票去美國開戶，但請務必做好安全措施並配合各州法令，不然這問題真的無解」、「唯一解法就是你現在離開台灣，否則開戰就會戒嚴，你出不去」、「命沒有的時候，錢也不會在的」、「據我經歷過戰亂的阿嬤說，買小塊的黃金現貨比較有用」、「把現金換成比特幣存在硬體錢包，隨時帶著走」。

也有網友指出，「若資產只有一個億，老實說不算很多，這麼分散你掛了很難處理，日本你沒身分根本無法開，新加坡、歐洲就不提了，現在疫情比老共攻台威脅還大，我寧可龜在台灣耍廢，走投資移民的話，資產不夠大亂移民，結果就是稅法玩死你。」