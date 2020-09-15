怕刷爆拒用信用卡！他疑惑「沒理由排斥」　過來人曝：這點很可怕

▲許多網友認為，刷卡沒有花錢感很可怕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

現在科技越來越發達，付費的方式許多種，不像以往要隨時帶錢在身上，有時候用手機行動支付，或是刷信用卡就可以買到想要的東西，但有網友指出，推薦朋友使用信用卡付費，卻被回嗆「會刷爆啦！」讓他感到不解，信用卡這麼方便，找不到理由排斥，也好奇「為什麼有人不敢用信用卡？」

原PO在PTT發文，用信用卡消費不僅可以獲得回饋，出門在外也很方便，不需要帶鈔票或是一堆零錢在身上，還有電子帳單可以幫助記帳，推薦給好友使用卻被嗆，「我零錢比較可以控制」、「怕被盜刷」。聽到這些理由，原PO心想，「會說出這種話的人，我也不信能多會控制金錢。」

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原PO在文中指出，使用信用卡付費，除了小額之外，一般都會有3D驗證，而且每筆消費都會有對帳單，「還有人說信用卡很小張容易掉，身上帶幾萬塊現金都不怕掉，還怕信用卡掉？」他仔細一想後發現，實在沒有什麼理由可以排斥信用卡，「不敢用信用卡的都是什麼人呢？」

▲許多民眾喜歡刷卡付費。（圖／記者紀佳妘攝）

許多網友認為，刷卡沒有花錢感，「坦白說，一直刷會忘記自己有在花錢」、「信用卡好可怕啊，在刷手遊都點兩下就過了，沒什麼花錢感」、「信用卡花錢沒感覺」、「刷卡或其他電子支付，真的沒啥花錢的感覺，很害怕」、「我信用卡綁悠遊卡，常一個月不知不覺小額就嗶了好幾千，沒記帳、沒控制購物，刷爆真的不是不可能」。

也有網友指出不想辦卡的原因，「很麻煩啊，還要繳卡費，現金付一付不就好了」、「因為很多店現在都還只收現金」、「會留下紀錄，會知道自己花多少錢，這點有些人很抗拒」、「很多是因為辦不過」。有網友也提醒，若本身無法控制花費，不要辦卡比較好，「花錢不知節制的還是別辦的好」、「沒花費概念的真的別辦，自己欠債就算了，還拖累家人」。