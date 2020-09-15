總獎金逾14億！台彩推2款刮刮樂　沒中別丟可抽萬元現金

▲台彩推出2款刮刮樂「無敵777」、「麻將」，總獎項超過300萬個，總獎金逾14億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（15）日推出2款刮刮樂，其中「無敵777」每張售價300元，頭獎300萬元有4個，另一款則為「麻將」每張售價200元，頭獎200萬元則有5個，2款刮刮樂總獎項超過300萬個，總獎金逾14億元。

幸運數字「7」系列刮刮樂在全世界皆相當受歡迎，台彩表示，從2007年以來發行過面額100元「幸運777」、「超速777」、以及面額200元「超級777」等3款數字「7」系列刮刮樂，深受消費者喜愛，為增加刮獎樂趣，台彩這回首次推出面額300元的「無敵777」，共有4個頭獎300萬元，總中獎率36%，超過12萬個1,400元（含）以上的獎項。

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台彩指出，這款刮刮樂票面設計以幸運「7」搭配閃亮霓虹燈作為遊戲刮區，包含「對幸運號碼」、「刮六中三」、「刮三中三」及「一刮即中」共有6局遊戲，其中在「對幸運號碼」與「刮六中三」刮區中若刮出「X3」倍數符號，該局獎金立即變3倍，獎金結構結合幸運數字「7」的倍數規劃2,100元、3,500元、4,200元等獎項。

同日上市的「麻將」是一款經典的益智延長型遊戲，每張售價200元，共有5個頭獎200萬元，總中獎率30.04%，只要在12局遊戲中，任一局的麻將符號全數出現在「您的麻將」區，即得該局獎金，若「您的麻將」區同時刮出「中」、「發」、「白」麻將符號，即可獲得獎金1,000元。

此外，「刮刮樂萬元現金週週抽」距離10月11日活動結束只剩不到一個月的時間，只要在「台灣彩券APP」成功登錄指定期別刮刮樂刮區內條碼，就可參加萬元現金抽獎，每週抽出10名幸運兒，民眾趕緊把握刮刮樂難得的雙重中獎機會。