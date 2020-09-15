好市多黃金條「2年飆漲62.5萬」　網嘆：千金難買早知道

▲新冠肺炎疫情持續肆虐全球，國際金價確實不斷上揚，今年8月4日每盎司金價更突破2,000美元。

圖文／鏡週刊

新冠肺炎疫情影響，黃金價格一直從3月開始一路上漲。近日有網友在好市多臉書社團貼出2年前賣場販售黃金條價格，當時售價1公斤約123萬，沒想到2年過後價格直接上漲1.5倍，前後相差約62.5萬元，現在價格約185.5萬元，讓原po感嘆表示，「千金難買早知道」。

近日有名網友於《Costco好市多商品經驗老實說》po文，貼出前年11月與今年9月黃金條價格，當時每公斤約要價123萬元，經過近2年後以飆漲1.5倍，現在1公斤價格約185.5萬元，前後相差約62.5萬元。原po無奈表示，「有人2年前買過嗎？千金難買早知道…」還附上哭臉的表情符號。

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▲有網友po出2年前後金價落差，經過近2年後以飆漲1.5倍，前後相差約62.5萬元。（翻攝自臉書）

此篇po文在社團引發熱議，有不少網友留言表示，「早知道我就投胎到郭董他家了」「早知道我就買大立光」「要是我知道的話，60年前我就大量買進信義區的農地。」「這世界哪來這麼多早知道，如果早知道我還需要工作？」

隨著新冠肺炎疫情持續肆虐全球，國際金價確實不斷上揚，今年8月4日每盎司金價突破2,000美元，8月6日更飆升至近幾年新高2,064美元，近期則震盪在1,940美元間，不過在疫情未減緩情況下，金價仍持續看漲，可能將再度突破2,000美元大關。



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