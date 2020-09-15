輝達併購安謀！ARM聯合創辦人「談到未來」崩潰：絕對是災難

▲輝達將以400億美元收購安謀。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）與日本軟銀集團（Softbank）達成最終協議，同意以逾400億美元（約1.18兆台幣）的價格，從軟銀手中收購安謀（ARM）。ARM聯合創辦人Hermann Hauser認為，此次交易將導致英國失業、缺乏競爭力，並毀掉ARM的營運模式。

Hauser認為，如果競爭對手輝達收購自家公司，「對劍橋、英國和歐洲來說，絕對是一場災難。」ARM對英國科技業有著重要地位，其生產的晶片提供給全球許多智慧型手機及設備。2016年，軟銀以240億美元收購該公司，條件是該公司仍能留在英國劍橋市。

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Hauser認為，如果輝達決定將ARM總部搬到美國，使其成為輝達子公司，那數千名ARM員工將失去劍橋、曼徹斯特、貝爾法斯特的工作機會。他直言，「輝達將毀掉ARM的營運模式，ARM會提供晶片設計授權費給約500家公司，包括輝達的競爭者」但新交易將形成壟斷狀況。

輝達對此表示，根據協議內容，ARM可將總部設在劍橋，在英國創造更多就業機會，並預計打造最先進AI超級電腦。不過Hauser認為，除非法律上可以強制執行，否則這些承諾沒有意義。

軟銀執行長孫正義在一份聲明中指出「輝達是ARM的完美夥伴。」，ARM首席執行長Simon Segars認為，ARM和輝達有著共同的願景和熱情，透過兩家公司的技術整合，可加快速度並建立新的解決方案。但Hauser強調，最重要的問題是經濟主權之一。

Hauser指出，如果ARM成為美國公司，將必須遵守美國海外投資委員會（CFIUS）的規定，如果數百種產品包含ARM晶片，當英國公司想要販售或出貨到世界任何地方，包括中國，那決定權就在白宮而非唐寧街，這很糟糕。

Hauser希望英國政府介入、阻止交易，並協助ARM在倫敦證券交易所上市。他已經致一份公開信給英國首相強森，並同時發布在SaveARM網站上。