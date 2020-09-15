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懷特新藥進軍癌症免疫療法市場　獲國際藥廠洽談合作

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▲懷特生技總經理鄭建新。（圖／懷特生技提供）

▲懷特生技總經理鄭建新。（圖／懷特生技提供）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）今（15）日宣布，積極進軍免疫療法市場，旗下懷特新藥研發上市後，持續擴大適應症臨床試驗，數項研究成果亮眼，發表於多項國際醫學大會與知名醫學期刊，更獲國際藥廠洽談合作，啟動癌症免疫合併療法，期盼能提升治療有效性嘉惠病人，創造三贏局面。

懷特生技表示，一項針對肺癌為期7年的研究發現，病人在接受多項療程，包含免疫療法，若合併使用懷特新藥，體內NLR發炎指數能獲得改善，該項研究成果已獲第24屆台灣癌症聯合學術年會TJCC接受發表。

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懷特生技總經理鄭建新表示，另一項同樣針對肺癌、為期4年的最新研究顯示，當病人接受免疫療法合併懷特新藥治療時，高達91％改善NLR指數，比未合併使用者高出25%，研究成果已在今年8月投稿2021世界肺癌大會WCLC，以及國際知名期刊《癌症整合治療Integrative Cancer Therapy》。

鄭建新指出，癌細胞會誘導人體的免疫細胞啟動「煞車模式」，免疫療法便是透過活化人體免疫細胞、重啟免疫系統來對抗癌症，但目前免疫療法之有效性僅約20~25%，改善空間大。

《新英格蘭醫學雜誌》曾研究發現，「癌疲憊」是免疫療法最常見副作用，若妥善處理，可望提升治療有效性；而針對「癌因性疲憊症」研發上市的懷特新藥，日前也進一步取得台灣和美國專利，證實能促進體內巨噬細胞，多朝著「抑制腫瘤生長、強化免疫系統」的M1類型分化，而非分化成「易受腫瘤影響、轉而幫助腫瘤」的M2類型，研究成果已獲國際知名期刊《Nutrients》、《Cancers》發表刊出。

懷特生技強調，目前多項與免疫療法合併的研究成果正面，也引發國際矚目，而懷特新藥近期更獲得國際藥廠接洽，期盼雙方在北美的波士頓研究中心，進行癌症免疫合併治療的國際臨床合作，希望藉此提升治療有效性，擴大適應症和嘉惠病人，創造多贏局面。

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