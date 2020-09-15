華為禁令今生效！分析師建議：這些台廠先避開

▲華為禁令今（15）日生效。（圖／CFP）

記者陳心怡／台北報導

華為禁令這兩個月吵得沸沸揚揚，首先美國政府在5月15日公布出口新規定，禁令寬限期到了9/15日之後，廠商若要向華為供貨，必須先取得美國政府的許可證，此目的是為了防止廠商向華為出售採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片。

美國政府又在 8 月 17 日發布新規定，相關限制和許可範圍擴大到軟體工具和製造設備，林睿閎分析師表示，此項政策一出之後，讓聯發科、立積、玉晶光等都出現了長達一個月的跌幅。

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林睿閎指出，這個階段該反應的都已經反應完畢，從電子盤的走勢來看，已經從7月底開始盤整了將近一個半月的時間，像是玉晶光、大立光、旺矽、易華電、京元電子等等，這些跟陸廠連動關係較大的華為概念股，股價也已經反應利空，不過，少了華為的台廠，建議投資人還是先避開。

林睿閎分析，2021年起華為旗下智慧手機將改採自家作業系統「HarmonyOS 2.0」，華為自己也坦承少了晶片的供應，不管是基地台還是手機銷量都會受影響，即使有些人認為其他款的手機OPPO、Vivo、小米等能繼續補齊缺口，但不管是認證還是訂單轉移都需要一段時間修復，所以投資人不用急著去搶反彈華為的受災股，像是晶圓測試的京元電子、晶片設計的聯發科。

再者，林睿閎表示，如果華為未來無法參與通訊新標準的制訂，但5G相關的設備不可能就這樣消失，勢必一定會轉到其他的競爭廠商，那台廠的網通供應鏈不管是中磊、啟碁、智易其實望眼全球來看相當具有規模。

另外NCC也宣布，將鼓勵業者購買台廠自己的5G基礎設備，並且提供補助金來購買台廠產品，可以看到網通類股的營收開始增溫，林睿閎舉例，像是智易(3596)今年累積的營收已經創下歷史新高，以及光通訊的波若威(3163)營收也創下歷史第三高的水準，另外中磊、明泰等小型基站，反而是可以留意的轉單概念股。

林睿閎表示，從這次華為禁令來看，北京並沒有太多的報復手段，中美貿易戰這次中國的態度是「極力的避免更大的衝突發生」，華為很重要，但中美的關係更重要，看來中國短時間還是需要美國的科技。