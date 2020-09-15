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汽車外銷市場回溫　前八月進口新車掛牌占比突破五成

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▲經濟部今（15）日發佈汽車業最新統計，顯示汽車外銷市場回溫。（圖／經濟部提供）

▲經濟部今（15）日發佈汽車業最新統計，顯示汽車外銷市場回溫。（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

經濟部今（15）日發佈汽車業最新統計，受惠汽車外銷市場回溫，今年前八月總體汽車掛牌數28.9萬輛，較108年同期增加3.3%，進口汽車掛牌數14.5萬輛，年增8.3%，占比突破五成。

統計處官員指出，我國汽車業向以內需市場為主，直接外銷比率不到一成，惟隨進口車大舉進逼搶占國內市場，產值自104年起逐年下降， 108年則受惠外銷市場回溫，產值1,674億元，較107年增0.2%，結束連續四年負成長。

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汽車屬耐久財，全球售後維修所需零件市場商機大，我國汽車零件生產具少量多樣、彈性製造等優勢，深具國際競爭力，除以售後維修市場為主要銷售對象外，亦為國際電動車大廠及中國大陸自有品牌車組裝零件之供應商。

依據統計，105年汽車零件業產值首度超越汽車業，直接外銷比率逾5成，惟近年隨國內汽車產量下滑，內銷值逐年減少，抑低整體汽車零件表現，108年加上國際大廠庫存去化趨緩影響，汽車零件業產值1,861億元，年減3.2%。

另外，我國汽車零組件主要以外銷為主，108年出口2,148億元，與107年相當，其中出口至美國為1,045億元(占48.7%)，年增6.1%，其次分別為日本(占6.3%)及中國大陸(占3.2%)，均不及一成。

展望後市，新冠肺炎疫情持續籠罩全球，汽車業因中東訂單需求減少，今年前六月產值759億元，年減8.5%，汽車生產11.3萬輛，亦續減8.4%；汽車零件業因歐美主要外銷市場需求急凍，前六月產值降至766億元，減幅擴大至17.5%，影響所及，出口亦年減17.4%，其中前三大主要出口市場減幅均達二位數。

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