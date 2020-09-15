「男友」卡海關！她苦守機場落淚直播求救　照片一PO露餡：妳沒救

▲女子在吉隆坡國際機場哭著苦等「男友」到來。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名女子疑似陷入愛情騙局，在吉隆坡國際機場等待「男友」到來，遲遲不見對方身影的她開始在臉書直播，哭求網友出手救被機場扣留的愛人，苦等至少3小時不願離開現場，就連女警到場勸說也不聽。直到隔日凌晨，她上傳男友給的機場照，卻反被網友揭穿圖片造假，馬航標誌及男子本人明顯是後製合成。

中國報報導，該名女子透過網路認識英國籍男友Henry，時間超過半年，14日開車來到吉隆坡國際機場，但卻始終沒有見到對方。她宣稱，在2人這段關係當中，她並沒有受騙，也沒有匯款給對方，只是Henry執意要飛來吉隆坡被海關扣押，才需要她匯出數千令吉的手續費，「我叫他不要來找我，他偏偏要過來，結果就出事了。」

女子情緒相當激動，甚至透過臉書直播尋求網友們的協助，皺眉哭喊，面對媒體記者、警方勸說，仍不願離開現場。只不過，根據機場女警的說法，13日及14日並無自英國飛抵馬來西亞的航班，且該名女子的行為已經引起機場管理階層人員的注意。

▲根據機場女警的說法，13日及14日並無自英國飛抵馬來西亞的航班。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中地點並非新聞事發地）

到了15日凌晨2時左右，女子在網路秀出一張Henry身在機場的照片，強調男友已經入境馬來西亞。但這張照片立刻被網友揪出造假，直說照片場景根本就是巴西聖保羅機場，後方標示也是葡萄牙文，只是馬航標示及男子臉部均是P圖合成，且如今在機場的人都必須戴上口罩，但照片中並沒有任何一人遵守，照片真實性有待確認。

只不過，該名女子似乎不願清醒，強調她已經去了警察局準備報案救人；面對警方告知「男友不存在」的說法時，她仍堅持自身立場，直說「可是他已經從英國過來（馬來西亞）了啊」，而網友們則是認定，女子已經被騙得團團轉，沒辦法救了。