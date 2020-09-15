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武界壩洩洪釀4死！家屬提「國賠」　前檢察官批：該負責的是父母

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▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

▲武界壩露營現場在大水退去後，滿目瘡痍。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

南投仁愛鄉武界壩因為閘門異常開啟、放水，導致露營遊客4死慘劇，消息一出網路上隨即引起一陣熱議，延伸出各種國賠討論。前檢察官在粉專「我的紫袍夢」對此表示，「大家都希望，國家對於人民的自由不該有太多的限制，那麼人民也必須對自己的決定負責。」

前檢察官在粉專「我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌」發文，看到許多名嘴、網紅律師在討論武界壩放水案，但根據國賠法修正後的第3條第3項，「民眾前往開放之山域、水域等自然公物，已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任。」

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她也分享自己在國外旅遊的經驗，許多歐美國家重視人民的自由，如果沒有特殊的公共利益事由，「原則上山林、海洋等大自然資源是開放的，也不會有礙眼的護欄，但通常在入口區、售票口會有告示，要遊客注意安全，特別危險區域也會有告示，如果遊客沒有遵守規定、或是沒有注意腳下安全，後果則自負。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌）

▲前檢察官痛批，該負責的是帶小孩到危險領域，法律上擔任親權人的爸爸媽媽。（圖／翻攝自Facebook／我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌）

▲▼南投武界壩，事故發生前2家人紮營畫面。（圖／民眾提供）

▲南投武界壩，事故發生前2家人紮營畫面。（圖／民眾提供）

根據台灣《水利法》的規定，河川區域內不能停車。她表示，「雖然法律這樣規定，但國家不可能在每個河床上設專人看著驅趕你，你要違法是你家的事情，水火無情則是自己責任的問題」，大家都認為自己身處民主自由的國度，應該享有高度的自由，不應該受到限制與干預，「那人民也應該對自己的決定負責」。

網路上許多網友認為，「那麼多人死了，法律怎麼可以如此無情？小孩是無辜的！」對此她指出，「台灣的山川那麼多、四面環海，你們繳了多少稅，讓國家有這個錢僱人在每個地方站崗？既然你們這麼善良，要不要去當志工，自己去排隊站崗驅趕胡亂在河床停車露營的同胞？小孩是無辜的，但該負責的不是『國家爸爸』，而是帶他到危險領域的『法律上擔任親權人』的爸爸媽媽。」

網路上又出現一票名嘴、網紅律師在討論「武界壩放水案」。 這次我不想討論枯燥的法律問題（特別是一票把律師倫理當成屁、不好好精研法律的律師，不知是故意還是不小心忽略2019年12月國賠法修正後的第3條第3項：「前二項情形，於開放之山域、水域等自...

我的紫袍夢－3年9月的檢察官日誌發佈於 2020年9月14日 星期一

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