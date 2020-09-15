雄獅觀光巴士車隊要徵才　招募50名駕駛「薪資上看7萬元」

▲雄獅旅遊今（15）日宣佈擴充旗下雄獅通運，並預計增聘50名「雄好駕駛」，薪資最高上看7萬元。（圖／雄獅提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情還看不到底，觀光產業拚內需。雄獅旅遊今（15）日宣佈擴充旗下雄獅通運，將投資添購觀光巴士，以百台車隊規模聚焦國旅內需市場，並預計增聘50名「雄好駕駛」，薪資最高上看7萬元。

雄獅集團董事長王文傑表示，未來三年內需市場將大幅提升，為了佈局國民旅遊盛世，且一旦疫情過後，將迎接海外入境旅客的市場，因此雄獅決定投資旗下雄獅通運，目前雄獅通運旗下有60部大巴士，將持續擴充觀光巴士，第一階段以100部為目標。

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「雄獅通運是雄獅的移動名片。我們經營優質的通運車隊，專門服務雄獅的旅客，致力於移動過程中提供舒適、安全的體驗。」王文傑說，雄獅旅遊轉型深耕台灣在地旅遊，擴大北、中、南3大客源地經營，並深化7大台灣目的地，期望旅客能透過搭乘巴士，感受雄獅以消費者體驗為核心，提供高品質創新服務的品牌價值。

雄獅集團表示，雄獅通運持續地在穩定中發展，今年起將陸續引進全新Benz、Volvo歐系車隊，自今日起擴大招聘「雄好駕駛」，招募50位專業大、中、小巴司機，薪資4萬元起跳，最高可達7萬元以上，公司內的管理制度及服務流程完整，提供良好的車輛品質，並定期進入原廠檢驗修繕，使車子保持在最佳狀況，提供給旅客最舒適的旅程。

受到全球疫情持續影響，依據財報，雄獅旅遊8月營收新台幣3.92億元，年減83.32%，前八月營收53.23億元，年減73.99%。