美股大幅修正憂網路泡沫重現　王伯達點出關鍵因素指「不容易」

圖、文／鏡週刊

美國那斯達克指數在近2週出現了較大幅度修正，上週跌幅從高點起算一度接近10％。高漲的估值、投資人瘋狂湧入、短時間內的閃崩，不免讓人聯想到20年前的網路泡沫是否可能重現？

貨幣緊縮遙遠 今非昔比

先說結論，我認為目前的科技股，確實不便宜，但要演變成網路泡沫可能還有一段距離。最關鍵的原因在於，當年網路泡沫的破滅是建立在貨幣政策緊縮，而現在並沒有這樣的條件。

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美國聯準會在1999年6月啟動升息循環，當時的那斯達克指數仍處於上漲趨勢，只是中間偶爾會出現10％至15％的大幅度修正。而隨著聯準會持續升息，那斯達克指數最終在2000年3月來到了高點，當時的美國公債殖利率曲線已經出現倒掛，聯準會卻繼續升息，網路泡沫於是破滅。

然而，現在的經濟環境恐怕與貨幣緊縮還有很遠的距離。以美國、歐洲、日本與中國4大央行來看，其中歐元區最新的消費者物價指數年增率已經出現負值，而日本則是維持在零值附近，表示這2個地區的央行在短時間內都不太可能緊縮貨幣。

而在中國部分，8月的居民消費者物價指數年增率為2.38％，是2019年4月以來的新低水準。其中，對中國物價影響最鉅的豬肉價格，在中國大幅新建養豬場的趨勢之下，豬肉價格在明年可望回落，現在的中國也沒有緊縮貨幣的空間。

通膨維持低檔 謹慎看待

美國8月的消費者物價指數年增率為1.73％，這樣的數據雖然高於預期，但是距離聯準會2％的目標，仍有一段距離。而我在幾週前的文章中也有提到，聯準會的「平均通貨膨脹率」政策，會讓他們對於通膨有更高的容忍度，美國距離貨幣緊縮也還有很遠的距離。

從這樣的角度來看，想要出現像當年那樣的網路泡沫事件恐怕並不容易。然而，這並不代表投資人就可以高枕無憂，因為即使在長期多頭的年分，每年仍有可能出現10％至20％的大幅度修正，投資人對於漲多的市場仍得戒慎恐懼。



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