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HTC VIVE續攻醫療應用　協助中風患者術後復健成效卓著

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▲HTC VIVE續攻醫療應用　中風患者術後復健成效卓著。（圖／宏達電提供）

▲HTC VIV協助中風患者術後復健成效卓著。（圖／宏達電提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）今（15）日宣布，總部位於美國加州的醫療設備公司Penumbra致力研發、設計與製造協助中風和其他神經血管性疾病患者臨床復健的設備，並透過VIVE FOCUS一體機頭戴顯示器所研發的REAL復健系統及供復健師使用的TherapyView系統，目前已由Cooper University Health Care First Hospital採用，並獲得良好的評價。
 
根據研究顯示，中風和神經血管性疾病患者因認知能力受損與身心的挫折，術後復健之路相當艱辛且漫長，復健效果端視病患的中風程度與復健持續力，而Penumbra採用虛擬實境技術開發REAL復健系統，為中風與神經血管性疾病患者的復健帶來突破，也讓醫院的復健設備有更加多元的選擇。
 
宏達電表示，REAL虛擬實境復健系統已獲美國食品藥品監督管理局（FDA）核可通過，一體成型且採無線設計，便於患者攜帶並能在各式場地中使用，而VR提供的深度沉浸式場景能有效且大幅激發「神經可塑性」，加快神經修復，相較傳統復健方式，能提供更安全及更具互動式的場景，還能依病患不同的需要與受損部位即時調整難易程度，有效提升病患復健的意願與動機。
 
宏達電指出，在REAL仍處於研發階段時，美國紐澤西州重要的醫療及醫學研究機構Cooper University Health Care即由 Cooper Neurological Institute （CNI）派出團隊與Penumbra緊密合作，並在醫院中使用REAL進行實地測試，提出對調教與優化系統相當有幫助的建議。

第一位使用的患者Deb表示，REAL所提供的復健場景與使用者體驗相較於傳統復健方式猶如天壤之別，當自己走入虛擬實境，甚至能忘記自己是個中風的患者，享受在其中而忘卻復健的艱辛。

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宏達電強調，REAL復健系統更在今年美國頂級設計獎Core77裡的衛生與健康（Health & Wellness）項目中獲獎，這不僅是相當大的殊榮與肯定，更證明虛擬實境科技對全人類能做出長足的貢獻。

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宏達電HTC VIVE.中風

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