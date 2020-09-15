網紅給負評！王府井狗不理強勢揚言提告　遭網友圍剿罵到刪帳號

▲有網紅前往百年老店狗不理包子用餐，並且將不滿意的地方拍製成影片，沒想到意外遭到老店反擊。（圖／翻攝自谷岳微博）

圖文／CTWANT

有網紅前往百年老店「狗不理」北京王府井總店用餐，抨擊店內餐點難吃、價貴，在網路上瞬間引發討論。而王府井狗不理第一時間並非是滅火，而是創立微博帳號，發表聲明指責該網紅侵犯餐廳的名譽權，強硬的表示將會提出告訴。結果不少網友看到之後，紛紛出手圍剿王府井狗不理，怒嗆他們是「解決提出問題的人」。最後王府井狗不理自己刪了聲明，也刪除了微博帳號。

根據《網易新聞》報導指出，中國大陸美食博主谷岳，日前刻意從評分網站上，選擇王府井地區餐廳評分最低的餐廳，也就是狗不理包子王府井總店用餐，期間，他抨擊王府井狗不理的醬肉包子「感覺裏面全是肥肉」、「特別膩」、「全是藕，有點肉丁，醬肉在哪兒？醬肥肉嗎？ 」，質疑醬肉包子沒有真材實料。同樣的他也認為豬肉包「肉餡確實有點少，基本上和吃半個饅頭似的。」

影片曝光後，引起不少網友的討論，但此時狗不理包子王府井總店確創立微博，發表聲明指控，谷岳的影片惡語中傷，所有言論均為不實信息。影片內容是多段拼接，同時表示已經報警，要求谷岳公開道歉、消除影響、恢復名譽，同時也會追究給予差評網友與網紅的法律責任。

消息一出後，在網路上瞬間引起大量反彈，不少人都痛批王府井狗不理「難吃還不讓人說了？這也太霸道了吧。天津人都不吃狗不理包子。」瞬間不少網友開始分想起自己在狗不理用餐的不堪回應，又在一次的加深網友對狗不理的憤慨，紛紛出手圍剿。

最後，王府井狗不理包子總店悄悄的移除聲明稿，也關閉了微博。有當地媒體致電王府井狗不理詢問，工作人員僅回應不太清楚。而當初拍攝影片的谷岳也向媒體表示，目前狗不理集團並沒有人跟他聯絡，同時他也沒有收到所謂的「報警」通知。

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