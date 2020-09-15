跨性別辣妹遭雙刀猛刺　「破洞屍從7樓丟下」橫臥大街…親哥崩潰！

▲奇亞拉遭到恐同者殺害。（圖／翻攝自ponte.org）

記者陳亭伃／綜合報導

就算世界試圖傳達尊重多元性別，但還是無法突破傳統與保守的框架。巴西聖羅日前傳出一起跨性別女子，遭到攤位小販刺殺，並將屍體從7樓丟下，而殺人動機就是因為「看第三性不爽」。事件發生之後，死者的哥哥痛心表示，這些人對於性別的仇恨與恐懼，「讓我妹妹成為犧牲者」。

根據英國《每日星報》報導，奇亞拉（Chiara）日前被發現倒臥在聖保羅佩斯塔那大街上，身中多刀。民眾看到之後立刻報警，警方趕往現場時，發現附近一名小販手裡拿著兩把沾滿血跡的刀，立刻將他逮捕。該名18歲小販裴雷拉（Jeferson Pereira）向警方表示，因為奇亞拉是變性人，不被社會接受。

據悉，裴雷拉在公寓內殺害奇亞拉之後，接著將遺體從7樓往下丟，墜落在大街上，而裴雷拉在被逮捕時，全身衣服沾滿血跡、拿著刀子，他向警方表示，兩人有互毆，奇亞拉傷了他的手指，更堅稱「是奇亞拉自己從陽台上墜樓」。

奇亞拉哥哥盧安（Luan Duarte）悲痛表示，「我的妹妹只是想要追逐快樂的生活，她平時在跨性別者友善中心擔任志工，幫助跟她一樣的族群，是如此的善良，殺害她的人只是對變性充滿恐懼」。目前警方已經盧安以過失殺人起訴。

2019年開始巴西正式將恐同者、恐同行為列為犯罪，當地也是世界上跨性別者自殺率最高的國家，光在該年就有124名跨性別者遭到殺害。

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