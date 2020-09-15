凍土挖出3.9萬年前穴熊母子！「微笑熟睡」連鼻子都完美保留

▲全球首次挖掘出完整洞熊遺骸。（圖／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

俄羅斯科學團隊日前在西伯利亞（Siberia）永凍土中，挖出2具距今14萬年的「穴熊」屍骨，不僅毛髮、器官都在，甚至還保有軟組織，完如熟睡一般的「超完美屍身」也讓科學家們大感振奮，而這次發現可能可以幫助推進找尋已滅絕的猛瑪象。目前穴熊已被送至雅庫次克（Yakutsk）的東北聯邦大學（NEFU），期望透過放射性碳分析確認穴熊的確切存在年代。

First ever preserved grown up cave bear - even its nose is intact - unearthed on the Arctic island. Separately at least one preserved carcass of a cave bear cub found on the mainland of Yakutia, with scientists hopeful of obtaining its DNA https://t.co/GCVpvc0DSy pic.twitter.com/Z65E9ktJZd — The Siberian Times (@siberian_times) September 12, 2020

據《每日郵報》報導，由於氣候暖化，西伯利亞永凍土融化，使得被深埋地下的史前動物遺骸漸漸露出而被發現。俄羅斯科學團隊便在12日宣布，在凍土中發現了2頭穴熊遺骸（Cave bear），分別為成年穴熊及熊寶寶，初步推測已被冰封了3萬9千年左右，罕見的是屍骨保存完好，除了牙齒外，連毛髮、鼻子和內部器官都俱在，甚至還保有軟組織。

從照片中可見，穴熊寶寶的嘴角似是帶著一絲微笑，彷彿只是睡著一樣。科學家格里戈里耶娃（Lena Grigorieva）驚喜表示，過去都只有發現頭骨、骨頭等部位，因此這次發現「對全世界都至關重要」，未來很可能透過研究穴熊，找尋到冰河時期食肉目動物的DNA，再尋到已滅絕的猛瑪象。

39,000-year-old cave bear is discovered perfectly preserved in Siberia as scientists hail discovery of ‘world importance’ https://t.co/PcAZOrG3fJ — Daily Mail Online (@MailOnline) September 12, 2020

穴熊是史前動物，在30萬年前至1萬5千年前間生活於歐亞大陸上，也是北極熊與棕熊的親戚。目前穴熊遺骸被送至雅庫次克（Yakutsk）的東北聯邦大學（NEFU）分析研究，該大學也是研究滅絕猛瑪象及犀牛的最前線。