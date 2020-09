凍土挖出3.9萬年前穴熊母子！「微笑熟睡」連鼻子都完美保留

▲全球首次挖掘出完整洞熊遺骸。(圖/美聯社)



實習記者陳妙津/綜合報導

俄羅斯科學團隊日前在西伯利亞(Siberia)永凍土中,挖出2具距今14萬年的「穴熊」屍骨,不僅毛髮、器官都在,甚至還保有軟組織,完如熟睡一般的「超完美屍身」也讓科學家們大感振奮,而這次發現可能可以幫助推進找尋已滅絕的猛瑪象。目前穴熊已被送至雅庫次克(Yakutsk)的東北聯邦大學(NEFU),期望透過放射性碳分析確認穴熊的確切存在年代。

First ever preserved grown up cave bear - even its nose is intact - unearthed on the Arctic island. Separately at least one preserved carcass of a cave bear cub found on the mainland of Yakutia, with scientists hopeful of obtaining its DNA https://t.co/GCVpvc0DSy pic.twitter.com/Z65E9ktJZd