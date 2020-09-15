40年來最低谷！「習好友」美駐華大使無奈閃辭　中美外交變相降級

▲美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）與習近平有私交，因此上任時備受期望，怎知赴任北京後卻面臨中美關係惡化。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導



美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日在推特閃電宣布，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將於10月離職。據悉，他將於大選前返國，並替川普助選。然而蓬佩奧並未揭露未來將由誰接任美國駐華大使一職，且根據分析，如要派駐新大使將耗費一定程序，短時間內駐華大使一職恐將空缺，形同美中外交關係變相降級。

根據《法國國際廣播電台》報導，布蘭斯塔德2017年被派任為美國駐華大使，在此之前他就曾多次促進美中間的交流，在他擔任愛荷華州長時，推動愛荷華州與河北省締結姊妹省，並在1985年接待時任河北省正定縣縣委書記習近平與其帶領的玉米考察團。2012年，習近平在成為國家主席的前幾個月，曾經重訪愛荷華州，當時布蘭斯塔德也曾設宴款待，兩人的好交情不在話下，布蘭斯塔德更被稱為是「中國人民的老朋友」。

有鑑於布蘭斯塔德與習近平的個人情誼，他在2017年赴北京上任時被總統川普賦予高度期望，各界都希望能藉此加深美中關係。然而在布蘭斯塔德上任的3年多內，美中之間卻發生貿易戰、港版國安法、新冠疫情、美國關閉中國駐休斯頓總領事館等一連串的問題，導致兩國關係陷入40年來的低谷。

據悉，布蘭斯塔德在辭呈上寫道，他曾經到訪中國的26個省區，如果不是遇到疫情，他將遍訪中國各地。他更說，「我在中國遇到非常多了不起的人，我和我的夫人難忘中國人的熱情好客。」然而殘酷的是，中國對於他與駐華領事館其他工作人員的限制越來越多，甚至在他投書《人民日報》想要解釋美中政策近來的變化時，遭到大陸黨媒以「有明顯的事實錯誤並充滿偏見」為由拒絕。反觀中國駐美大使崔天凱光是在2020年就發表了5篇為中國政府辯護的文章。

▲布蘭斯塔德預計10月離職後將返回美國，替川普助選。（圖／達志影像／美聯社）



根據《美國之音》報導，亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）認為，「布蘭斯塔德前往北京赴任時是帶著希望的，總統川普甚至也希望能藉此達到某種突破。布蘭斯塔德的確是個很好的人選，他認識習近平。但是他們所預想的，受到被破壞的雙邊關係影響，都沒有成功，布蘭斯塔德一定認為自己在那裡無法發揮建設性作用。」他更直言，「布蘭斯塔德的離任是接觸政策已死的另一個預兆。」

另外，有一名來自美國國務院不願具名的高級官員表示，「北京當局在很多方面都把路堵死了，中國對美國在華外交實際上有很多的限制，所以不管布蘭斯塔德是不是待在那裡，都沒什麼差別了。」